Grupo armado asesina a exagente de FGE Sinaloa y empleado del SAT en Culiacán

México
/ 17 diciembre 2025
Sobre la tercera víctima, cuya identidad no se dio a conocer, fue llevado a un hospital al presentar impactos de bala

Un ataque armado registrado en la avenida Nicolas Bravo, dentro de la colonia Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa directo a tres personas, dejó a dos personas sin vida, identificadas como un exagente de investigación y un empleado del Sistema de Administración Tributario (SAT).

Sobre la tercera víctima, cuya identidad no se dio a conocer, fue llevado a un hospital al presentar impactos de bala en el cuerpo, sin que se conozca su posible relación con los hombres que fallecieron en el atentado.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de detonaciones de armas de fuego, cerca de un establecimiento de venta de mariscos, en la zona donde se ubican las oficinas del SAT, por lo que al acudir verificaron que dos hombres habían perdido la vida por disparos de armas de fuego.

LAS VÍCTIMAS, UN EXAGENTE DE LA FGE Y UN EMPLEADO DEL SAT

Según las primeras indagaciones, una de las víctimas, de nombre Carlos Humberto ‘N’, exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE) Sinaloa -quien también era conocido como ‘El Charmín’, quedó muerto a bordo de un vehículo estacionado sobre la avenida Nicolás Bravo; mientras que Enrique ‘N’, empleado del Sistema de Administración Tributario, quien se dirigía, presuntamente a un negocio de venta de cerveza falleció en el área de estacionamiento.

La FGE confirmó a medios de comunicación que una de las víctimas pertenecía a la institución y precisó que contaba con licencia de pre-retiro desde el 25 de junio de 2025, sin detallar si su estatus laboral guarda relación con el ataque.

De manera preliminar se indicó que la segunda víctima no tendría relación con el agente de la Fiscalía de Sinaloa.

Con relación a la persona herida, este fue auxiliado por particulares, cuya posible relación se desconoce, los cuales lo trasladaron a un hospital, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las primeras indagaciones.

(Con información de El Universal)

Temas


Ataques
Seguridad

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa
México

Organizaciones


FGE
SAT

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

