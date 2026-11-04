Desazolvan canales pluviales en dos colonias de Ramos Arizpe
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Cuadrillas municipales realizan labores preventivas para reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante las lluvias
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó trabajos de limpieza, mantenimiento y desazolve de rejillas y canales pluviales en los sectores de Manantiales y Guanajuato, como parte de las acciones para prevenir inundaciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.
Las labores, a cargo de la Dirección de Servicios Primarios, se concentraron en la calzada Manantiales y la calle Río Mississippi, donde cuadrillas municipales retiraron residuos y realizaron trabajos de mantenimiento para facilitar el flujo del agua y evitar posibles encharcamientos.
El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, explicó que estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo de los canales y sistemas de captación pluvial, principalmente en zonas donde la acumulación de agua puede representar un riesgo para las familias.
BUSCAN REDUCIR RIESGOS POR LLUVIAS
El funcionario señaló que mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pluvial permite mejorar su funcionamiento y reducir las afectaciones que pueden ocasionar las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad.
El Gobierno Municipal informó que continuará con las labores de prevención y atención a la infraestructura urbana, con el propósito de disminuir riesgos ante posibles lluvias y brindar mayor seguridad a los habitantes de Ramos Arizpe.