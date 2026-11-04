Desazolvan canales pluviales en dos colonias de Ramos Arizpe

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    Desazolvan canales pluviales en dos colonias de Ramos Arizpe
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y desazolve en canales y rejillas de Manantiales y Guanajuato. CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizan labores preventivas para reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante las lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó trabajos de limpieza, mantenimiento y desazolve de rejillas y canales pluviales en los sectores de Manantiales y Guanajuato, como parte de las acciones para prevenir inundaciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las labores, a cargo de la Dirección de Servicios Primarios, se concentraron en la calzada Manantiales y la calle Río Mississippi, donde cuadrillas municipales retiraron residuos y realizaron trabajos de mantenimiento para facilitar el flujo del agua y evitar posibles encharcamientos.

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El secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, explicó que estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo de los canales y sistemas de captación pluvial, principalmente en zonas donde la acumulación de agua puede representar un riesgo para las familias.

$!Las labores buscan facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundaciones durante las lluvias.
Las labores buscan facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundaciones durante las lluvias. CORTESÍA

BUSCAN REDUCIR RIESGOS POR LLUVIAS

El funcionario señaló que mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pluvial permite mejorar su funcionamiento y reducir las afectaciones que pueden ocasionar las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad.

$!Personal municipal intervino puntos de la calzada Manantiales y Río Mississippi.
Personal municipal intervino puntos de la calzada Manantiales y Río Mississippi. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que continuará con las labores de prevención y atención a la infraestructura urbana, con el propósito de disminuir riesgos ante posibles lluvias y brindar mayor seguridad a los habitantes de Ramos Arizpe.

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