Desazolvan canales pluviales en dos colonias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó trabajos de limpieza, mantenimiento y desazolve de rejillas y canales pluviales en los sectores de Manantiales y Guanajuato, como parte de las acciones para prevenir inundaciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las labores, a cargo de la Dirección de Servicios Primarios, se concentraron en la calzada Manantiales y la calle Río Mississippi, donde cuadrillas municipales retiraron residuos y realizaron trabajos de mantenimiento para facilitar el flujo del agua y evitar posibles encharcamientos.