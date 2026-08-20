Descarrila tren en Villa Nazareno de Lerdo y moviliza posible derrame de químico

LERDO, DGO.- Seis vagones de un tren de carga se descarrilaron durante la madrugada de este jueves en la localidad de Villa Nazareno, lo que generó una movilización de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad, debido a que uno de los carros transportaba una sustancia considerada peligrosa. El accidente fue reportado alrededor de las 1:53 horas, a la altura del sector donde se localiza el depósito de drenaje de la comunidad. Al lugar acudieron elementos de emergencia para inspeccionar las condiciones del área, luego de que se informara sobre un posible derrame menor de parte de la carga de uno de los vagones.

De acuerdo con los primeros reportes, los seis vagones salieron de las vías por causas que hasta el momento no han sido determinadas. Uno de ellos transportaba fosfuro de magnesio, sustancia que requiere un manejo especializado debido a los riesgos que puede representar, particularmente al entrar en contacto con el agua, ya que puede liberar gas fosfina. Ante esta situación, las autoridades implementaron medidas preventivas y realizaron una inspección en el sitio para descartar riesgos para los habitantes de Villa Nazareno y para el personal que participó en las labores de atención.

Tras concluir la revisión inicial, se informó que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas. El incidente, sin embargo, ocasionó daños materiales en los vagones y en parte de la infraestructura ferroviaria. El área permaneció bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras personal técnico y cuadrillas de la empresa ferroviaria arribaron posteriormente para iniciar las maniobras de reparación, retiro y recolocación de los vagones, con el objetivo de restablecer la circulación ferroviaria.

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