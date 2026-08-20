Descarrila tren en Villa Nazareno de Lerdo y moviliza posible derrame de químico

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Coahuila
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    Descarrila tren en Villa Nazareno de Lerdo y moviliza posible derrame de químico
    El descarrilamiento provocó la movilización de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad. SANDRA GÓMEZ

El accidente ocurrió alrededor de las 1:53 horas cerca del depósito de drenaje de la comunidad

LERDO, DGO.- Seis vagones de un tren de carga se descarrilaron durante la madrugada de este jueves en la localidad de Villa Nazareno, lo que generó una movilización de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad, debido a que uno de los carros transportaba una sustancia considerada peligrosa.

El accidente fue reportado alrededor de las 1:53 horas, a la altura del sector donde se localiza el depósito de drenaje de la comunidad. Al lugar acudieron elementos de emergencia para inspeccionar las condiciones del área, luego de que se informara sobre un posible derrame menor de parte de la carga de uno de los vagones.

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De acuerdo con los primeros reportes, los seis vagones salieron de las vías por causas que hasta el momento no han sido determinadas. Uno de ellos transportaba fosfuro de magnesio, sustancia que requiere un manejo especializado debido a los riesgos que puede representar, particularmente al entrar en contacto con el agua, ya que puede liberar gas fosfina.

Ante esta situación, las autoridades implementaron medidas preventivas y realizaron una inspección en el sitio para descartar riesgos para los habitantes de Villa Nazareno y para el personal que participó en las labores de atención.

$!Uno de los vagones transportaba fosfuro de magnesio, una sustancia peligrosa que requiere manejo especializado.
Uno de los vagones transportaba fosfuro de magnesio, una sustancia peligrosa que requiere manejo especializado. SANDRA GÓMEZ

Tras concluir la revisión inicial, se informó que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas. El incidente, sin embargo, ocasionó daños materiales en los vagones y en parte de la infraestructura ferroviaria.

El área permaneció bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras personal técnico y cuadrillas de la empresa ferroviaria arribaron posteriormente para iniciar las maniobras de reparación, retiro y recolocación de los vagones, con el objetivo de restablecer la circulación ferroviaria.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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