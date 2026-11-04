Descarta Acuña supuesto toque de queda; comunicado que circula en redes es falso

La administración municipal aclaró que el presidente municipal y el Ayuntamiento no han emitido ninguna disposición de esta naturaleza, ni existe una instrucción oficial para que la población permanezca en sus hogares por los motivos señalados en dicha publicación.

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña informó que es falso el comunicado que circula en redes sociales sobre un supuesto toque de queda en la ciudad, atribuido al alcalde Emilio De Hoyos Montemayor.

“Se exhorta a toda la ciudadanía a preparar insumos y provisiones ante cualquier conflicto, catástrofe o posible exposición a radiación en la región”, exponen en el falso comunicado.

Asimismo, señaló que la imagen difundida utiliza la identidad gráfica institucional y el nombre del alcalde, aunque no corresponde a ninguna comunicación oficial del Gobierno Municipal.

Ante la circulación de este contenido, las autoridades municipales solicitaron a la ciudadanía evitar compartir información falsa y verificar los avisos antes de difundirlos.

También recomendaron consultar los canales oficiales del Gobierno Municipal de Acuña para conocer las disposiciones y comunicados emitidos por las autoridades.

La administración reiteró que la información oficial relacionada con el municipio se dará a conocer a través de sus medios institucionales.