Descarta Acuña supuesto toque de queda; comunicado que circula en redes es falso

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    Descarta Acuña supuesto toque de queda; comunicado que circula en redes es falso
    No existe una instrucción oficial para que los habitantes permanezcan en sus hogares. ESPECIAL

El Ayuntamiento aseguró que no ha emitido ninguna disposición para establecer un toque de queda

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña informó que es falso el comunicado que circula en redes sociales sobre un supuesto toque de queda en la ciudad, atribuido al alcalde Emilio De Hoyos Montemayor.

La administración municipal aclaró que el presidente municipal y el Ayuntamiento no han emitido ninguna disposición de esta naturaleza, ni existe una instrucción oficial para que la población permanezca en sus hogares por los motivos señalados en dicha publicación.

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“Se exhorta a toda la ciudadanía a preparar insumos y provisiones ante cualquier conflicto, catástrofe o posible exposición a radiación en la región”, exponen en el falso comunicado.

Asimismo, señaló que la imagen difundida utiliza la identidad gráfica institucional y el nombre del alcalde, aunque no corresponde a ninguna comunicación oficial del Gobierno Municipal.

Ante la circulación de este contenido, las autoridades municipales solicitaron a la ciudadanía evitar compartir información falsa y verificar los avisos antes de difundirlos.

También recomendaron consultar los canales oficiales del Gobierno Municipal de Acuña para conocer las disposiciones y comunicados emitidos por las autoridades.

La administración reiteró que la información oficial relacionada con el municipio se dará a conocer a través de sus medios institucionales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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