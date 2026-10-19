Descarta Fiscalía feminicidio en muerte de mujer en colonia Nueva Imagen

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Coahuila
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    Descarta Fiscalía feminicidio en muerte de mujer en colonia Nueva Imagen
    La evidencia científica apunta a un suicidio y descartó la existencia de un delito. MARTÍN ROJAS

La fiscal Katy Salinas informó que el caso se investigó bajo el protocolo de feminicidio por tratarse de la muerte de una mujer

La fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, descartó que exista un delito de feminicidio en el caso de Viridiana Elizabeth “N”, quien fue localizada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Nueva Imagen la madrugada del pasado domingo, y aclaró que la confusión sobre una posible detención se originó por la presencia de una persona que acompañaba a elementos de la Policía Investigadora.

La funcionaria explicó que, ante la muerte de una mujer, las autoridades inician una investigación bajo el protocolo de feminicidio, independientemente de las circunstancias en las que ocurra el fallecimiento.

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“Cuando ocurre lamentablemente el suicidio, se inicia un protocolo cuando es muerte de mujer, un protocolo de feminicidio en todos los casos. En este caso no fue la excepción”, explicó.

La fiscal señaló que durante las diligencias se generó confusión entre vecinos, quienes creyeron que Issac ‘N’, pareja de la mujer, había sido detenido. Sin embargo, precisó que sólo acompañó a los elementos para rendir una declaración.

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“Se ocasionó un tema con los vecinos creyendo que había sido detenido, pero la verdad es que cada vez que lamentablemente ocurre un evento de estos, nosotros hacemos toda una investigación. No basta con lo que digan las personas, basta lo que diga la evidencia científica.” dijo.

Al ser cuestionada sobre el caso, la fiscal reiteró que “no hay un tema de un delito de por medio”.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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