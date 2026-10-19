Descarta Fiscalía feminicidio en muerte de mujer en colonia Nueva Imagen

La fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, descartó que exista un delito de feminicidio en el caso de Viridiana Elizabeth “N”, quien fue localizada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Nueva Imagen la madrugada del pasado domingo, y aclaró que la confusión sobre una posible detención se originó por la presencia de una persona que acompañaba a elementos de la Policía Investigadora. La funcionaria explicó que, ante la muerte de una mujer, las autoridades inician una investigación bajo el protocolo de feminicidio, independientemente de las circunstancias en las que ocurra el fallecimiento.

“Cuando ocurre lamentablemente el suicidio, se inicia un protocolo cuando es muerte de mujer, un protocolo de feminicidio en todos los casos. En este caso no fue la excepción”, explicó. La fiscal señaló que durante las diligencias se generó confusión entre vecinos, quienes creyeron que Issac ‘N’, pareja de la mujer, había sido detenido. Sin embargo, precisó que sólo acompañó a los elementos para rendir una declaración.

“Se ocasionó un tema con los vecinos creyendo que había sido detenido, pero la verdad es que cada vez que lamentablemente ocurre un evento de estos, nosotros hacemos toda una investigación. No basta con lo que digan las personas, basta lo que diga la evidencia científica.” dijo. Al ser cuestionada sobre el caso, la fiscal reiteró que “no hay un tema de un delito de por medio”.

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