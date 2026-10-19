Detienen a Yamilet “N” por el feminicidio de María de los Ángeles en Morelos

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    Detienen a Yamilet “N” por el feminicidio de María de los Ángeles en Morelos
    Yamilet “N”, feminicida de María de los Ángeles en Morelos. X

Trasladan a la acusada a la Ciudad Judicial de Cuautla tras operativo conjunto de la Fiscalía de Feminicidios, la SSPC y el CNI.

Autoridades trasladaron a Yamilet “N” a la Ciudad Judicial de Cuautla, para iniciar su proceso penal por el feminicidio de María de los Ángeles, ocurrido el pasado 26 de septiembre en Tepalcingo. La imputada se presentó ante un juez de control tras permanecer prófuga semanas después del ataque.

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Un operativo coordinado permitió ubicar a la presunta agresora. En la búsqueda participaron la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La presión de las autoridades provocó que la sospechosa se entregara en las instalaciones de Cuautla.

El ataque contra María de los Ángeles ocurrió cerca de una iglesia local. La agresión se registró en el municipio de Tepalcingo, donde la víctima fue rociada con gasolina y quemada viva. Paramédicos la llevaron de urgencia al Hospital General de Cuernavaca, donde falleció dos días después por la gravedad de las quemaduras.

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El Ministerio Público formulará los cargos de manera oficial en la audiencia inicial. La fiscalía presentará las pruebas recolectadas durante las investigaciones para solicitar que la acusada permanezca en prisión preventiva. El juez determinará la situación legal de Yamilet “N” en las próximas horas, garantizando el principio de presunción de inocencia.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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