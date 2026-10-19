Detienen a Yamilet “N” por el feminicidio de María de los Ángeles en Morelos

Autoridades trasladaron a Yamilet “N” a la Ciudad Judicial de Cuautla, para iniciar su proceso penal por el feminicidio de María de los Ángeles, ocurrido el pasado 26 de septiembre en Tepalcingo. La imputada se presentó ante un juez de control tras permanecer prófuga semanas después del ataque.

Un operativo coordinado permitió ubicar a la presunta agresora. En la búsqueda participaron la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La presión de las autoridades provocó que la sospechosa se entregara en las instalaciones de Cuautla.

El ataque contra María de los Ángeles ocurrió cerca de una iglesia local. La agresión se registró en el municipio de Tepalcingo, donde la víctima fue rociada con gasolina y quemada viva. Paramédicos la llevaron de urgencia al Hospital General de Cuernavaca, donde falleció dos días después por la gravedad de las quemaduras.