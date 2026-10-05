Feminicidios registran baja de 36% en promedio diario: Secretaría de las Mujeres

Durante La Mañanera del Pueblo , la funcionaria fue cuestionada sobre las entidades que concentran mayores problemas por este delito y, particularmente, sobre la situación de Sinaloa.

Los feminicidios en México registraron una reducción de 36% en el promedio diario , informó Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres.

“Es importante también decir que ha habido una baja, incluso histórica, sobre todo en los feminicidios. En promedio diario se ha registrado una baja de 36%”, afirmó.

Gómez Saracíbar reconoció que existen estados donde se han registrado más casos, aunque durante su intervención no presentó un desglose específico por entidad.

La funcionaria atribuyó la reducción al trabajo del Gabinete de Seguridad y a las acciones de prevención impulsadas desde el Gobierno Federal.

LA SECRETARÍA DESTACA ACCIONES DE PREVENCIÓN

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la estrategia contra las violencias incluye mecanismos de prevención, atención y acompañamiento para las mujeres. Entre ellos se encuentra la Línea de las Mujeres 079, opción 1, que ofrece atención de primer contacto y canalización a servicios especializados.

La dependencia informó que esta línea opera las 24 horas del día, los 365 días del año y brinda orientación de manera gratuita y confidencial. También puede activar mecanismos de atención cuando una mujer se encuentra en una situación de riesgo.

Además de la línea telefónica, la red de Centros LIBRE forma parte de la infraestructura de atención. Actualmente existen mil un espacios en el país, donde se ofrecen servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social, así como actividades relacionadas con la autonomía económica.

SINALOA MANTIENE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA

Al ser cuestionada específicamente por Sinaloa, Gómez Saracíbar señaló que la Secretaría de las Mujeres mantiene coordinación con su contraparte estatal para desarrollar programas de prevención.

La funcionaria no presentó durante su intervención cifras específicas sobre feminicidios registrados en esa entidad ni detalló cuáles son los municipios con mayor incidencia.

El señalamiento ocurre mientras el Gobierno Federal mantiene una estrategia nacional que contempla acciones diferenciadas de prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres también participa en el diseño de políticas relacionadas con la prevención de las violencias feminicidas. Entre sus acciones se encuentra el programa nacional que articula refugios especializados, Centros de Justicia para las Mujeres y mecanismos vinculados con las Alertas de Violencia de Género.

EL DATO DE 36% Y SU CONTEXTO

La cifra presentada por Gómez Saracíbar corresponde al promedio diario de feminicidios, por lo que no equivale a decir que todos los estados hayan registrado una reducción de 36%.

La información oficial sobre incidencia delictiva se integra a partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mantiene bases de datos con los registros nacionales de incidencia delictiva.

El Gobierno Federal también ha impulsado una propuesta de Ley General contra el Feminicidio, con la intención de homologar criterios para investigar y sancionar este delito en las 32 entidades federativas. La iniciativa plantea, entre otros puntos, que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo el protocolo de feminicidio.