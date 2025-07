Descarta Manolo Jiménez daños graves por lluvias en Coahuila

Aunque las recientes lluvias en Coahuila provocaron daños en pavimentos, infraestructura hidráulica y algunas viviendas, “ninguna situación se ha salido de control”, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“El día de hoy pienso que los daños que ha habido los podemos ir atendiendo a raíz de que no hay ningún fondo, ¿verdad? No hay FONDEN, no hay esto, no hay nada”, expresó. Dijo que los municipios han sido los primeros respondientes y que su administración ha brindado respaldo en lo necesario.

“Vemos a los alcaldes en las colonias, en los barrios, en los ejidos, en las calles, en los bulevares, muy al pendiente”, mencionó el mandatario estatal, al reiterar que la atención a las afectaciones ha quedado en manos de los propios ayuntamientos.

Sobre los principales daños, comentó que se trata de temas como canalización de agua, pavimento y afectaciones menores a viviendas. “Ahí nos solidarizamos con la gente, le entramos a reconstruir, a comprar muebles, a conseguir ropa, entre otras cosas”, dijo.

A pesar de los contratiempos, el gobernador consideró que las lluvias recientes han traído beneficios para los mantos acuíferos. Mencionó como ejemplo que La Amistad “ya trae el 21%, antes traía el 11%, entonces tuvo un ingreso considerable de agua”.