Coahuila
/ 27 enero 2026
    Descarta SEMA Coahuila incremento poblacional pese a más avistamientos de oso
    Actualmente no existe un estudio formal de población que permita afirmar que el número de osos creció. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Secretaría de Medio Ambiente informó que el incremento en reportes se debe a la disponibilidad de alimento y a la adaptación de la especie a entornos con presencia humana.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila atribuyó el incremento en los avistamientos de osos registrado el año pasado a la cercanía de alimento y a la adaptación de la especie a entornos con presencia humana, más que a una confirmada recuperación de su población.

De acuerdo con Diana Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia, actualmente no existe un estudio formal de población que permita afirmar que el número de osos haya aumentado, aunque sí se tiene registro de una mayor interacción con zonas habitadas.

“No tenemos un estudio de población como tal, pero el oso es una especie que se adapta mucho a su entorno. Si nosotros generamos espacios donde ellos pueden encontrar alimento de manera fácil, ellos van a estar ahí”, dijo.

Sobre los registros del año pasado, estimó que se documentaron más de 100 avistamientos en la región, aunque precisó que parte del material difundido corresponde también a zonas colindantes con Nuevo León, por lo que será necesario definir si los conteos se realizan por estado o por región.

Agregó que la presencia de huertos, residuos de comida, alimentos dejados por paseantes o un manejo inadecuado en cabañas y zonas recreativas facilita que los osos se acerquen a comunidades, debido a su desarrollado sentido del olfato.

“Tienen un sentido del olfato sumamente sensible y probablemente por eso es que los estemos viendo más, pero faltaría tener ese estudio de población para poder contestar con certeza”, dijo.

La funcionaria afirmó que la Secretaría mantiene comunicación constante con organizaciones de la sociedad civil y autoridades ambientales, como grupos dedicados a la conservación de fauna y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para dar seguimiento al tema y evaluar la pertinencia de realizar un estudio poblacional.

