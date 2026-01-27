Autoridades municipales de Saltillo exhortan a no tirar pinos en la vía pública
La acción es coordinada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Como parte de las acciones para promover la conservación del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reiteró la invitación a la ciudadanía para llevar su pino navideño natural a alguno de los centros de acopio instalados en distintos sectores de la ciudad.
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que para el alcalde Javier Díaz González el cuidado del medio ambiente es una prioridad, por lo que se impulsa el programa “¡Lleva tu pino al lugar correcto!”, orientado a dar un destino adecuado a los árboles navideños una vez concluida la temporada decembrina.
“Agradecemos a las personas que ya dejaron su pino navideño en alguno de los centros de acopio que tenemos instalados, y para quienes aún no lo hacen, los invitamos a que acudan, ya que los estaremos recibiendo todavía durante algunos días más”, expresó Olache Valdés.
El funcionario explicó que, tras cumplir su función como adorno navideño, los pinos recolectados son transformados en composta, la cual se utiliza en diversas áreas naturales de la ciudad, contribuyendo al crecimiento de árboles y plantas, además de fortalecer los procesos de restauración ambiental.
Agregó que esta acción también evita que los pinos sean abandonados en márgenes de arroyos, lotes baldíos o en la vía pública, situaciones que generan contaminación y afectan el entorno urbano.
Los centros de acopio se encuentran en el Biblioparque Norte, Vivero Municipal, Dirección de Ecología, Biblioparque Sur, Estación de Bomberos de la colonia Morelos, Paseo de la Reforma, Plaza del Compositor, Plaza Morelos, Gran Plaza, Alameda Zaragoza, Parque Venustiano Carranza, Parque Urdiñola, Plaza Mirador y en la oficina de la Policía Ambiental.
Además, se cuenta con puntos de recepción en las plazas de las colonias Brisas Poniente, Zaragoza, Mirasierra, Fundadores, Real de Peña, Puerta del Sol, Valle Real, Saltillo 2000, Cumbres y San Patricio, así como en el centro comunitario Emiliano Zapata.