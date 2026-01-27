Autoridades municipales de Saltillo exhortan a no tirar pinos en la vía pública

Como parte de las acciones para promover la conservación del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reiteró la invitación a la ciudadanía para llevar su pino navideño natural a alguno de los centros de acopio instalados en distintos sectores de la ciudad.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que para el alcalde Javier Díaz González el cuidado del medio ambiente es una prioridad, por lo que se impulsa el programa “¡Lleva tu pino al lugar correcto!”, orientado a dar un destino adecuado a los árboles navideños una vez concluida la temporada decembrina.

“Agradecemos a las personas que ya dejaron su pino navideño en alguno de los centros de acopio que tenemos instalados, y para quienes aún no lo hacen, los invitamos a que acudan, ya que los estaremos recibiendo todavía durante algunos días más”, expresó Olache Valdés.