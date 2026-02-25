Descarta UTC impacto inmediato tras despidos en el sector automotriz

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Descarta UTC impacto inmediato tras despidos en el sector automotriz
    El rector Sergio Guadarrama afirmó que la UTC no registra deserción ni baja en la matrícula tras los despidos en el sector automotriz y precisó que el posible impacto podrá evaluarse hasta septiembre. ARCHIVO

La institución reporta cupo lleno y señala que cualquier efecto en la matrícula podrá medirse hasta el próximo ciclo escolar, en septiembre

Ante la reciente ola de despidos en la planta de General Motors, el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Guadarrama, informó que la institución aún no registra un impacto directo en su matrícula escolar.

Guadarrama explicó que el calendario escolar ha blindado las cifras actuales: “Todavía no puede impactar, por ejemplo, porque nosotros iniciamos en enero y los despidos se dieron posteriores a que nosotros ya hayamos tenido inscripciones”.

A pesar de reportar cupo total en sus aulas en este momento, el titular de la UTC fue enfático al señalar que el fenómeno de deserción o baja en la demanda no podrá medirse de forma certera sino hasta el próximo ciclo.

“La única manera de evaluar sería en septiembre ver si hubo una baja, pero nosotros... hasta septiembre no te puedo en este momento decir. No hay deserción, no tenemos ese tema. Estamos llenos de alumnos”, detalló el rector.

Ante la posibilidad de que la crisis laboral afecte el ingreso de nuevos estudiantes, la universidad ya planea mecanismos de monitoreo preventivo durante el periodo vacacional que se aproxima.

“En este momento nos encontramos en una época de inscripciones. Es prematuro poder evaluar el avance, pero regresando de vacaciones de Semana Santa, a mediados de abril, me parece interesante”, comentó Guadarrama.

El funcionario universitario señaló que utilizará los datos de preventa de fichas para realizar un análisis comparativo y detectar posibles anomalías en el interés de los jóvenes por ingresar a la institución.

“Los tiempos me apoyan para que yo pueda hacer una evaluación de cuántos inscritos tengo para septiembre o cuántas personas han comprado ficha y compararla con los últimos 2 años. Así yo ya me daría cuenta si estamos teniendo baja o no”, concluyó.

