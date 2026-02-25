Sin prórroga para modernizar el transporte en Ramos Arizpe; retirarán unidades deficientes

El director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, advirtió que no habrá prórrogas en el plazo establecido para la modernización del servicio público. Tras inspecciones realizadas durante los dos primeros meses del año, la autoridad municipal confirmó que se aplicará sin excepciones el compromiso firmado por los concesionarios.

“Se han estado realizando inspecciones a las rutas durante los dos primeros meses. Se han hecho tres revisiones en las rutas del poniente”, explicó el funcionario. Estas verificaciones permitieron detectar unidades que no cumplen con los estándares requeridos para prestar el servicio.

García Leija detalló que ya se identificaron varios camiones con irregularidades operativas y por antigüedad. “Por modelo, andan ya alrededor de unos tres o cuatro, y por fallas físicas traemos detectados cuatro”, indicó, sumando un total de ocho unidades que están próximas a ser retiradas de circulación.

El plazo para que los concesionarios realicen las reparaciones o sustituciones necesarias vence el 31 de marzo. “Tienen hasta el 31 de marzo para realizar las adecuaciones pertinentes. Si pasan de esta fecha, serán sacados de circulación”, puntualizó.

Sobre posibles solicitudes de ampliación por parte de agrupaciones externas, como uniones campesinas, el director descartó cualquier modificación al calendario. “El compromiso se mantiene. Ellos no se han acercado a platicar con nosotros en ningún momento, entonces la fecha compromiso sigue vigente”, aclaró.

La autoridad recordó que este proceso deriva de un acuerdo formalizado previamente. “Ellos firmaron el compromiso el 19 de diciembre. Tenemos un compromiso notariado y firmado por ellos”, subrayó, al referirse al sustento legal de las medidas.

En cuanto a la operatividad del sistema, señaló que el municipio requiere entre 65 y 70 unidades para funcionar de manera óptima; con la incorporación del servicio estudiantil, la cifra aumentaría a 72. Actualmente operan 55 unidades, por lo que existe un déficit que se incrementará ligeramente con la salida de los ocho camiones detectados.

El departamento de Transporte continuará con revisiones físicas y mecánicas aleatorias en todas las rutas hasta que se cumpla el plazo establecido.