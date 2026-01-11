Descartan caída de nieve en La Laguna; pero seguirá baja la temperatura

COMARCA LAGUNERA.- El ambiente invernal no dará tregua a la Comarca Lagunera. Según los últimos reportes de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, el frío y las precipitaciones intermitentes persistirán hasta el próximo miércoles, fecha en la que se espera una mejoría paulatina en el termómetro.

Ante los rumores en redes sociales sobre supuesta aguanieve en Torreón, las autoridades aclararon que se trató de granizo menudo. La explicación técnica es sencilla: la temperatura mínima se mantuvo en los 7 °C y, al momento de la lluvia, el termómetro marcaba 8 °C.

Para que la nieve o el aguanieve se manifiesten, se requieren temperaturas cercanas a los 0 °C, condición que no se cumplió en la región.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Para evitar enfermedades repiratorias o accidentes fatales, Protección Civil recomienda:

-Cuidar especialmente a menores y adultos mayores.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

Aunque en la ciudad la nieve está descartada, las zonas serranas aledañas sí podrían presentar paisajes blancos debido a la intensidad de la masa de aire frío.