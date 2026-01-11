Descartan caída de nieve en La Laguna; pero seguirá baja la temperatura

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Descartan caída de nieve en La Laguna; pero seguirá baja la temperatura
    El termómetro no bajó lo suficiente para provocar la caída de nieve. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Según pronósticos, el clima frío cederá hasta el próximo miércoles

COMARCA LAGUNERA.- El ambiente invernal no dará tregua a la Comarca Lagunera. Según los últimos reportes de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, el frío y las precipitaciones intermitentes persistirán hasta el próximo miércoles, fecha en la que se espera una mejoría paulatina en el termómetro.

Ante los rumores en redes sociales sobre supuesta aguanieve en Torreón, las autoridades aclararon que se trató de granizo menudo. La explicación técnica es sencilla: la temperatura mínima se mantuvo en los 7 °C y, al momento de la lluvia, el termómetro marcaba 8 °C.

Para que la nieve o el aguanieve se manifiesten, se requieren temperaturas cercanas a los 0 °C, condición que no se cumplió en la región.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Para evitar enfermedades repiratorias o accidentes fatales, Protección Civil recomienda:

-Cuidar especialmente a menores y adultos mayores.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

Aunque en la ciudad la nieve está descartada, las zonas serranas aledañas sí podrían presentar paisajes blancos debido a la intensidad de la masa de aire frío.

Temas


Clima
Frente Frío
Nieve

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


Conagua
SMN

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

