Salud Municipal emite recomendaciones ante bajas temperaturas en Torreón

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Salud Municipal emite recomendaciones ante bajas temperaturas en Torreón
    La dependencia municipal emitió recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias.

Piden especial cuidado en personas con enfermedades crónicas

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días en Torreón, la Dirección de Salud Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud de la población y prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en personas con padecimientos crónicos.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, como la Dirección de Protección Civil, para conocer a tiempo las condiciones del clima y las acciones que implemente la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan en Torreón seguridad vial por obras en Villa Florida

Entre las principales recomendaciones para el hogar, señaló la importancia de evitar la entrada de aire frío, sellando rendijas en puertas y ventanas para conservar una temperatura adecuada en el interior.

También sugirió abrigarse bien con guantes, gorros y bufandas, y salir de casa solo cuando sea necesario. Además, recomendó no respirar por la boca, ya que la nariz ayuda a filtrar y templar el aire antes de que llegue a los pulmones.

En cuanto a la alimentación, aconsejó consumir bebidas calientes, frutas cítricas como limón, naranja y toronja, así como alimentos ricos en vitamina C y grasas saludables, para fortalecer el sistema inmunológico.

Riveroll Duarte destacó que se debe poner especial cuidado en personas con enfermedades crónicas, como asma, quienes deben evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir complicaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón invita a vivir su cultura a través de museos y exposiciones

Finalmente, invitó a la población a aplicarse las vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo, en especial a los grupos de riesgo como personas adultas mayores.

Las vacunas y la atención médica se ofrecen de manera gratuita en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en avenida Ocampo, entre Niños Héroes y Mariano López Ortiz.

Temas


Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial
Trump, sin frenos

Trump, sin frenos
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Elección popular del Poder Judicial: ¿Cruzar el Rubicón?