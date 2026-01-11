Salud Municipal emite recomendaciones ante bajas temperaturas en Torreón

Ante el pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días en Torreón, la Dirección de Salud Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones para cuidar la salud de la población y prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en personas con padecimientos crónicos.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, como la Dirección de Protección Civil, para conocer a tiempo las condiciones del clima y las acciones que implemente la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Entre las principales recomendaciones para el hogar, señaló la importancia de evitar la entrada de aire frío, sellando rendijas en puertas y ventanas para conservar una temperatura adecuada en el interior.

También sugirió abrigarse bien con guantes, gorros y bufandas, y salir de casa solo cuando sea necesario. Además, recomendó no respirar por la boca, ya que la nariz ayuda a filtrar y templar el aire antes de que llegue a los pulmones.

En cuanto a la alimentación, aconsejó consumir bebidas calientes, frutas cítricas como limón, naranja y toronja, así como alimentos ricos en vitamina C y grasas saludables, para fortalecer el sistema inmunológico.

Riveroll Duarte destacó que se debe poner especial cuidado en personas con enfermedades crónicas, como asma, quienes deben evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir complicaciones.

Finalmente, invitó a la población a aplicarse las vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo, en especial a los grupos de riesgo como personas adultas mayores.

Las vacunas y la atención médica se ofrecen de manera gratuita en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en avenida Ocampo, entre Niños Héroes y Mariano López Ortiz.