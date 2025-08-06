Descubren nueva especie de pez endémico del río Nazas, en la Laguna

Durante décadas, un pez gato nadó silenciosamente por las aguas del río Nazas sin que nadie supiera que se trataba de una especie completamente nueva para la ciencia. A simple vista, parecía uno más entre los bagres del norte de México. Sin embargo, tras años de observación y análisis, un equipo de científicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) logró confirmar lo que antes solo eran sospechas: ese pez no era Ictalurus pricei, como se creía, sino una especie distinta, endémica y con un linaje evolutivo propio. Su nombre ahora es Ictalurus nazas.

El hallazgo fue liderado por Edith Ávila Treviño, estudiante de doctorado en el programa en Ciencias en Biodiversidad y Ecología de la UJED, con el respaldo del Laboratorio de Ecosistemas Dulceacuícolas. También participaron los investigadores Gabriel Fernando Cardoza Martínez, Fernando Alonzo Rojo y Rodolfo Pérez Rodríguez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La descripción oficial fue publicada en la prestigiosa revista ZooKeys, con sede en Bélgica, en una edición especial que incluyó seis nuevas especies, entre ellas, Ictalurus nazas como el único vertebrado.

El camino para reconocer a Ictalurus nazas no fue sencillo. Aunque los análisis genéticos ya sugerían que este pez formaba un linaje diferente, era indispensable comprobarlo con evidencia física. Ávila Treviño y su equipo compararon cuidadosamente las características morfológicas del pez con las de otros miembros del mismo género. El resultado fue concluyente: presentaba aletas pectorales, pélvicas y anales más pequeñas, además de una espina pectoral roma y sin las dentaciones defensivas típicas de otros bagres.

¿Por qué este bagre no desarrolló esas defensas? La respuesta está en su entorno. Ictalurus nazas es el único depredador en su ecosistema, lo que lo libera de la presión de defenderse contra otros peces. En palabras de la investigadora, “no necesita espinas afiladas porque no tiene enemigos naturales en la cuenca del río Nazas”.

Más allá de su singularidad física, los estudios filogenéticos revelaron un dato aún más asombroso: Ictalurus nazas ha estado aislado evolutivamente desde hace entre cinco y seis millones de años, mucho antes de la presencia humana en la región. Es, en esencia, un fósil viviente que ha sobrevivido a lo largo de eras geológicas, adaptándose a un ecosistema único.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Se requieren 500 mil pesos para conservar carpita saltillense, en peligro de extinción

Pero su supervivencia hoy está amenazada. En la década de 1970, se introdujo el bagre de canal (Ictalurus punctatus) para impulsar la pesca en la zona. Desde entonces, esta especie invasora ha proliferado, desplazando a Ictalurus nazas y generando riesgos de hibridación, lo que podría borrar su identidad genética única para siempre.

Durante el proceso de muestreo, el equipo de la UJED encontró poblaciones muy reducidas y fragmentadas, con apenas unos cuantos ejemplares por sitio. En localidades como Peñón Blanco, Santiago Papasquiaro, El Olote y el río Ramos, apenas se detectaron entre 2 y 6 individuos. En la parte baja del río, entre la presa Francisco Zarco y la zona metropolitana, el pez ha prácticamente desaparecido.

Ante este panorama, Ávila Treviño propone convertir a Ictalurus nazas en una especie bandera para la protección del río Nazas. Aunque no sea un pez colorido ni popular, su valor ecológico es enorme: regula poblaciones, mantiene el equilibrio del ecosistema y representa un linaje que no existe en ningún otro lugar del planeta.