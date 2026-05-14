Desde Coahuila, promueve TEPJF diálogo entre instituciones y sociedad para fortalecer la democracia

ARTEAGA, COAH.- La justicia electoral debe construirse desde el territorio, escuchando a la ciudadanía y fortaleciendo la confianza en las instituciones, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, al encabezar el Segundo Seminario Regional 2026 “Justicia Electoral Cercana: Diálogos sobre nuestra democracia”, realizado con la participación de autoridades académicas, electorales y judiciales de Coahuila. Durante su intervención, Bátiz García subrayó que la llamada justicia electoral cercana no solo implica presencia institucional, sino la capacidad de escuchar, comprender y resolver los conflictos democráticos desde sus contextos específicos. “Una justicia cercana no solo está presente, se acredita cuando escucha, comprende y decide mejor”, expresó.

El magistrado presidente destacó que este tipo de encuentros regionales no buscan trasladar respuestas centralizadas, sino generar reflexiones desde las propias regiones del país. En ese sentido, señaló que la democracia requiere un diálogo constante que permita formular mejores preguntas y soluciones más adecuadas a cada realidad local. Ante el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Jesús Octavio Pimentel Martínez, y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, así como representantes del ámbito judicial y electoral, Bátiz García enfatizó que no todos los conflictos democráticos deben resolverse mediante litigios, ya que muchos pueden prevenirse o encauzarse a través del diálogo, la mediación y mecanismos institucionales oportunos. Agregó que la experiencia del primer seminario regional realizado en Tijuana, Baja California, dejó aprendizajes relevantes que no siempre surgen de los expedientes jurídicos, sino del contacto directo con la realidad social. Por ello, insistió en que cada región aporta matices distintos, aun cuando los temas sean similares. “Desde aquí, la conversación adquiere una dimensión precisa: pensar la justicia electoral no como una abstracción técnica, sino como una función pública que impacta la vida democrática de comunidades, instituciones y ciudadanía”, señaló. Añadió que la cercanía no reduce el rigor jurídico, sino que lo fortalece, al permitir decisiones más informadas y contextualizadas.

Por su parte, el rector de la UAdeC, Jesús Octavio Pimentel Martínez, destacó la importancia de abrir espacios de reflexión para que las juventudes conozcan el papel de las instituciones electorales en la defensa de los derechos político-electorales y en la garantía de la legalidad democrática. El académico señaló que las universidades tienen un papel fundamental en la formación de ciudadanía crítica y en la promoción del voto informado. Asimismo, afirmó que la democracia se fortalece cuando la academia se convierte en un punto de encuentro entre la sociedad y las instituciones. “Estoy convencido de que este seminario permitirá fortalecer vínculos entre la academia y las instituciones electorales, pero sobre todo servirá para reafirmar que la democracia se construye todos los días desde las aulas”, puntualizó. En tanto, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, advirtió que la democracia enfrenta retos como la polarización social, la desinformación y el impacto de las tecnologías digitales, lo que obliga a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Subrayó que las universidades desempeñan un papel clave en la construcción de sociedades más informadas, al promover el análisis crítico y la generación de conocimiento. Añadió que hablar de justicia electoral implica también hablar de derechos humanos y de participación política efectiva. Durante el seminario se destacó la importancia de generar espacios donde el diálogo institucional y la participación social converjan para fortalecer la democracia y la justicia electoral en el país.

Al evento asistieron autoridades como la secretaria general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Magdalena López Valdez; la magistrada María Eugenia Galindo Hernández, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del estado, Karla Félix Neira; la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, entre otras autoridades. Como parte de las actividades, se llevaron a cabo mesas de trabajo sobre derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, inteligencia artificial y plataformas digitales en procesos electorales, la elección judicial, así como mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.

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