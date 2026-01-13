Coahuila alista estrategia para capitalizar el Mundial 2026
Gobierno estatal impulsa promoción turística, conectividad y alianzas empresariales para atraer visitantes durante el torneo
TORREÓN, COAH.- Coahuila se alista para aprovechar al máximo el impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante un proyecto integral que busca posicionar al estado como un destino atractivo para el turismo, el deporte y la inversión, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El mandatario señaló que ya se despliegan campañas de promoción a nivel nacional e internacional, enfocadas en destacar la hospitalidad de los coahuilenses y la calidad de la infraestructura del estado, así como su ubicación estratégica dentro del norte del país.
Como parte de esta estrategia, se fortalecen alianzas con empresarios y organismos turísticos para diseñar paquetes que incluyan experiencias culturales y gastronómicas representativas de la región. Además, anunció que en la última semana de enero se presentará formalmente el proyecto del Mundial para Coahuila, en coordinación con los alcaldes de Torreón y Saltillo, así como con la Secretaría de Turismo.
El plan contempla acciones para mejorar la conectividad vial y digital, facilitar el acceso de los visitantes y reforzar la capacitación del personal en sectores clave como atención al cliente y seguridad, con el objetivo de garantizar una experiencia positiva para los turistas.
Jiménez Salinas destacó que Torreón cuenta con instalaciones de nivel internacional y con el respaldo del club Santos Laguna, lo que abre la posibilidad de albergar concentraciones de equipos, eventos deportivos y actividades para aficionados durante el torneo, tanto en la Comarca Lagunera como en municipios cercanos.
Asimismo, se impulsará la creación de zonas para fanáticos y espacios interactivos en áreas públicas emblemáticas, promoviendo la convivencia y la pasión futbolera en un entorno seguro y familiar.
En el caso de Saltillo, la apuesta se centra en su cercanía con Monterrey, una de las sedes oficiales del Mundial en México, lo que permitirá que la capital de Coahuila funcione como punto de conexión para turistas nacionales e internacionales, ofreciendo opciones de hospedaje y recreación que complementen la experiencia mundialista.
De acuerdo con estimaciones, alrededor de 1.5 millones de turistas llegarán a Monterrey durante el torneo, flujo que Coahuila busca atraer mediante una oferta turística sólida, que incluye rutas temáticas, recorridos guiados y circuitos regionales.
El proyecto también pone en valor los principales atractivos del estado, como sus ocho Pueblos Mágicos, la tradición vitivinícola de Parras, los paisajes de Arteaga y Múzquiz, así como la riqueza ambiental de Cuatro Ciénegas.
A esto se suman actividades ecoturísticas, de aventura y festivales de música, danza y gastronomía típica.
El gobernador subrayó que el objetivo central es que el Mundial se traduzca en una ola de beneficios económicos para el comercio, restaurantes, hoteles y prestadores de servicios turísticos, fortaleciendo la economía regional y proyectando a Coahuila como uno de los destinos más atractivos del norte del país.