Coahuila alista estrategia para capitalizar el Mundial 2026

TORREÓN, COAH.- Coahuila se alista para aprovechar al máximo el impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante un proyecto integral que busca posicionar al estado como un destino atractivo para el turismo, el deporte y la inversión, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario señaló que ya se despliegan campañas de promoción a nivel nacional e internacional, enfocadas en destacar la hospitalidad de los coahuilenses y la calidad de la infraestructura del estado, así como su ubicación estratégica dentro del norte del país.

Como parte de esta estrategia, se fortalecen alianzas con empresarios y organismos turísticos para diseñar paquetes que incluyan experiencias culturales y gastronómicas representativas de la región. Además, anunció que en la última semana de enero se presentará formalmente el proyecto del Mundial para Coahuila, en coordinación con los alcaldes de Torreón y Saltillo, así como con la Secretaría de Turismo.

El plan contempla acciones para mejorar la conectividad vial y digital, facilitar el acceso de los visitantes y reforzar la capacitación del personal en sectores clave como atención al cliente y seguridad, con el objetivo de garantizar una experiencia positiva para los turistas.