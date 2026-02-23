‘Desde el primer minuto pedí un operativo preventivo’: Gobernador de Coahuila por abatimiento de ‘El Mencho’

SABINAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que se reforzó la vigilancia en las zonas colindantes con estados vecinos, luego de los hechos derivados de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El mandatario estatal explicó que el operativo federal se desarrolló el pasado domingo, mientras él se encontraba en gira junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de San Pedro de las Colonias.

“Nos tocó prácticamente varias horas del domingo estar inmersos en esta operación y desde el primer minuto que nos enteramos pedí un operativo preventivo”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que la reacción fue inmediata y que se estableció comunicación directa con el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez; el fiscal general, Federico Fernández; y el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez.

“Se activaron todas las policías municipales, los grupos de reacción y bueno, si bien todo estaba en calma en paz y tranquilidad aquí en Coahuila, pues quisimos tener este operativo preventivo, que se notó de inmediato”, explicó.

El gobernador subrayó que en la entidad no se baja la guardia en materia de seguridad.

“La seguridad se trabaja todos los días, y no estamos exentos de que pueda pasar alguna situación en algún momento, lo importante es que estamos listos y tenemos la suficiente fuerza para dar una respuesta contundente ante cualquier situación”, mencionó.

Asimismo, señaló que el modelo de seguridad estatal se ha fortalecido mediante acciones de proximidad, inteligencia y fuerza, respaldadas por una inversión histórica en la materia.

Finalmente, el mandatario reconoció el trabajo de las fuerzas federales y la coordinación existente entre corporaciones, al tiempo que reiteró que “pero no se baja la guardia y se sigue trabajando”.