Desde Saltillo hasta Italia: Sofía Rangel consigue nuevo podio en el GP Castelfranco Emilia

La ciclista coahuilense Sofía Rangel volvió a destacar en territorio europeo al conquistar el tercer lugar en el GP Castelfranco Emilia, competencia disputada en Italia dentro de la categoría Sub 17, donde protagonizó una cerrada definición en los últimos metros. La representante del A.R Monex Pro Cycling Team consiguió la medalla de bronce luego de imponerse en el sprint del grupo perseguidor, resultado que le permitió subir nuevamente al podio y ratificar el nivel competitivo que ha mostrado durante su estancia en el circuito italiano.

Rangel se mantuvo dentro del grupo que peleó por las posiciones principales y, en la parte final de la prueba, aprovechó su velocidad para quedarse con el tercer puesto. La victoria correspondió a la italiana Emma Cocca, mientras que Teodora Castelli finalizó en la segunda posición. SUMA CINCO PODIOS EN ITALIA El nuevo resultado representa otro capítulo destacado en la gira internacional de la ciclista originaria de Saltillo, quien ya acumula cinco podios en las competencias que ha disputado en Italia. Entre sus actuaciones más sobresalientes se encuentra el triunfo conseguido en la carrera Breganze-Monte Corno, resultado que se suma ahora al bronce obtenido en el GP Castelfranco Emilia y que refleja la regularidad que ha mantenido frente a corredoras de alto nivel dentro de su categoría.

La participación de Rangel forma parte de un proyecto de desarrollo y proyección del talento juvenil mexicano impulsado por la Conade, con el objetivo de brindar a jóvenes ciclistas la posibilidad de competir en escenarios internacionales y adquirir experiencia frente a exponentes de otros países. BUSCARÁ CERRAR CON OTRA MEDALLA El calendario en Italia todavía no termina para la pedalista coahuilense. El GP Castelfranco Emilia fue la penúltima competencia del año para la escuadra Sub 17 del A.R Monex Pro Cycling Team, por lo que Rangel tendrá una última oportunidad para buscar un nuevo resultado destacado antes de concluir su gira europea. Con cinco podios y una victoria en territorio italiano, la saltillense se mantiene como una de las jóvenes ciclistas mexicanas con mayor proyección internacional, mientras continúa sumando experiencia y resultados que colocan a Coahuila en lo más alto del ciclismo juvenil.

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