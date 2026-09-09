Desde Saltillo hasta Italia: Sofía Rangel consigue nuevo podio en el GP Castelfranco Emilia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Desde Saltillo hasta Italia: Sofía Rangel consigue nuevo podio en el GP Castelfranco Emilia
    La ciclista saltillense sumó su quinto podio durante su gira por territorio italiano. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Deportes
Ciclismo

Localizaciones


Italia
Saltillo

Organizaciones


CONADE

La ciclista saltillense obtuvo el tercer lugar en la categoría Sub 17 y llegó a cinco podios durante su gira competitiva por Italia

La ciclista coahuilense Sofía Rangel volvió a destacar en territorio europeo al conquistar el tercer lugar en el GP Castelfranco Emilia, competencia disputada en Italia dentro de la categoría Sub 17, donde protagonizó una cerrada definición en los últimos metros.

La representante del A.R Monex Pro Cycling Team consiguió la medalla de bronce luego de imponerse en el sprint del grupo perseguidor, resultado que le permitió subir nuevamente al podio y ratificar el nivel competitivo que ha mostrado durante su estancia en el circuito italiano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mariana-roel-protesto-ante-informe-de-sheinbaum-en-saltillo-acusa-irregularidades-en-juicio-familiar-OE23360248

Rangel se mantuvo dentro del grupo que peleó por las posiciones principales y, en la parte final de la prueba, aprovechó su velocidad para quedarse con el tercer puesto. La victoria correspondió a la italiana Emma Cocca, mientras que Teodora Castelli finalizó en la segunda posición.

SUMA CINCO PODIOS EN ITALIA

El nuevo resultado representa otro capítulo destacado en la gira internacional de la ciclista originaria de Saltillo, quien ya acumula cinco podios en las competencias que ha disputado en Italia.

Entre sus actuaciones más sobresalientes se encuentra el triunfo conseguido en la carrera Breganze-Monte Corno, resultado que se suma ahora al bronce obtenido en el GP Castelfranco Emilia y que refleja la regularidad que ha mantenido frente a corredoras de alto nivel dentro de su categoría.

La participación de Rangel forma parte de un proyecto de desarrollo y proyección del talento juvenil mexicano impulsado por la Conade, con el objetivo de brindar a jóvenes ciclistas la posibilidad de competir en escenarios internacionales y adquirir experiencia frente a exponentes de otros países.

BUSCARÁ CERRAR CON OTRA MEDALLA

El calendario en Italia todavía no termina para la pedalista coahuilense. El GP Castelfranco Emilia fue la penúltima competencia del año para la escuadra Sub 17 del A.R Monex Pro Cycling Team, por lo que Rangel tendrá una última oportunidad para buscar un nuevo resultado destacado antes de concluir su gira europea.

Con cinco podios y una victoria en territorio italiano, la saltillense se mantiene como una de las jóvenes ciclistas mexicanas con mayor proyección internacional, mientras continúa sumando experiencia y resultados que colocan a Coahuila en lo más alto del ciclismo juvenil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Ciclismo

Localizaciones


Italia
Saltillo

Organizaciones


CONADE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Focos rojos: elecciones de 2027 (III)

true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García desata rechazo unánime en el Congreso de Coahuila
El cateo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña dio origen a una investigación en la que han surgido versiones contrapuestas sobre las actividades que se realizaban en el lugar.

Nuevos testimonios de extrabajadoras rechazan versión de trata en caso de El Abra, en Saltillo; apuntan a conflicto de pareja
Juzgado federal de Hidalgo está bajo investigación, luego de este amparo considerado como amañado en favor de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores.

Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo
Siete mexicanos competirán en Saltillo, incluidos Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mientras el Centro Histórico tendrá cierres viales y ajustes al transporte público.

Saltillo recibe la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco: calles cerradas, horarios, boletos y todo lo que necesitas saber
Una lancha de motor pasa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz.

Destruye EU cinco petroleros iraníes en represalia por ataque a buque estadounidense
Donald Trump (d), recibe a Vladímir Putin, durante su reunión de negociación en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage.

Pide Trump el fin de la guerra a Putin, por su parte el mandatario ruso dice no tener ‘planes hostiles’ contra Europa