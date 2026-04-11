Desde Santa María, el proyecto que conecta ciencia y comunidad en Coahuila

En el ejido Santa María, en la Región Carbonífera de Coahuila, un proyecto ha buscado entender los problemas del entorno a partir de quienes viven en él. La iniciativa se desarrolla en la comunidad perteneciente a San Juan de Sabinas con estudiantes de nivel básico, quienes participaron en actividades para observar, registrar y analizar su espacio, con énfasis en temas como el acceso al agua y las condiciones ambientales.

De acuerdo con la información del proyecto, el proceso partió de las propias inquietudes de la comunidad, que planteó qué necesitaba entender de su entorno. CÓMO SE TRABAJÓ EN LA COMUNIDAD A partir de ese punto, el proyecto se desarrolló con el acompañamiento de especialistas y en coordinación con actores de la comunidad. Las actividades se realizaron principalmente en el ámbito escolar, donde estudiantes desarrollaron ejercicios para identificar situaciones de su entorno. En este proceso también participaron docentes y familias, como parte de las dinámicas descritas en el proyecto. Uno de los hallazgos fue que niñas y niños no recorren ni describen su entorno de la misma forma. El diagnóstico permitió identificar que el género influye en la manera en que se mueven por la comunidad y en las actividades que realizan.

De acuerdo con el proyecto, esto permite observar diferencias en la forma en que se habita el espacio dentro del ejido. PERSPECTIVA DE GÉNERO A partir de estos resultados, el proyecto incorporó una perspectiva de género que, de acuerdo con la información disponible, busca evitar la reproducción de desigualdades en el acceso al conocimiento y la participación. En ese sentido, se promovió la participación de niñas y mujeres como parte de los procesos de análisis y construcción de conocimiento dentro de la comunidad. QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROYECTO El trabajo en Santa María se desarrolló en el marco de Thriving Earth Exchange (TEX), un programa de la American Geophysical Union que vincula a comunidades con especialistas. Su implementación en Coahuila se dio a través de la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante la red de Investigación con Perspectiva de Género. En este proceso participaron el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, desde donde se impulsó el proyecto “Geociencias y equidad de género en la educación infantil”.

De acuerdo con el programa, Thriving Earth Exchange ha impulsado proyectos en distintos países en temas relacionados con medio ambiente, riesgos naturales y desarrollo territorial. El modelo plantea que las comunidades identifiquen sus problemáticas y que especialistas acompañen el proceso de análisis. MÁS ALLÁ DEL AULA En Santa María, el proyecto incluyó la identificación de problemáticas y el desarrollo de ejercicios vinculados con el entorno de la comunidad. De acuerdo con la información disponible, estas actividades se relacionan con la vida cotidiana del ejido. La científica Guadalupe Abigail Salazar Celaya, quien participó en el proyecto, lo explicó así: “La ciencia comunitaria se revela como una forma de reconfigurar la relación entre conocimiento y sociedad, lo que implica reconocer que las comunidades no son espacios borrosos a donde se lleva la ciencia, sino territorios donde el conocimiento ya existe, se construye y se transmite”. El caso de Santa María forma parte de la aplicación de este modelo en Coahuila, con base en la información del programa.

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