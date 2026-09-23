Escuelas en Coahuila definirán este viernes cómo aplicarán restricción de celulares

Las escuelas de educación básica en Coahuila definirán este viernes las medidas para aplicar la nueva disposición federal que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar. La diputada local Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación, señaló que los acuerdos se tomarán durante el Consejo Técnico Escolar, donde se determinará el protocolo correspondiente a las condiciones y matrícula de cada escuela.

“Precisamente por eso la importancia de este viernes que se va a realizar el Consejo Técnico Escolar. Cada plantel tomará las medidas, es decir, cómo se va a aplicar el protocolo de que no sea permitido utilizar el celular dentro del plantel en la jornada escolar”, explicó. El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar a partir del 3 de noviembre. La disposición contempla excepciones para actividades educativas previamente programadas, emergencias, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. Hernández señaló que las medidas no necesariamente serán iguales en todos los planteles, debido a las diferencias en infraestructura y número de estudiantes. Entre las decisiones que deberán tomarse está quién será responsable de los dispositivos en caso de que se determine retirarlos y dónde serán resguardados.

“Cada escuela, de acuerdo a sus dimensiones de la matrícula escolar, quién se va a hacer responsable en un momento dado que el alumno lleve el celular, todas esas decisiones se van a tomar justo este viernes en el Consejo Técnico Escolar”, indicó. De acuerdo con planteles consultados previamente por VANGUARDIA, algunas escuelas, principalmente secundarias, ya aplicaban medidas de resguardo. En algunos casos, los teléfonos eran colocados en cajas al inicio de la jornada y entregados a los estudiantes al finalizar las clases. La diputada hizo un llamado a madres y padres de familia para colaborar con las escuelas y evitar que los estudiantes lleven el teléfono cuando no sea necesario. “Papás, ayúdenos a los maestros a que esto se pueda lograr y que ellos puedan tener una mejor un mejor desarrollo cognitivo dentro del panel”, mencionó.