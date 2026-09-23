Escuelas en Coahuila definirán este viernes cómo aplicarán restricción de celulares

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    Escuelas en Coahuila definirán este viernes cómo aplicarán restricción de celulares
    El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos personales quedará restringido a partir del 3 de noviembre, de acuerdo con el acuerdo federal. ESPECIAL

Los Consejos Técnicos Escolares serán el espacio para establecer los protocolos que aplicará cada plantel ante la disposición federal que restringe el uso de teléfonos durante la jornada escolar

Las escuelas de educación básica en Coahuila definirán este viernes las medidas para aplicar la nueva disposición federal que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar.

La diputada local Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación, señaló que los acuerdos se tomarán durante el Consejo Técnico Escolar, donde se determinará el protocolo correspondiente a las condiciones y matrícula de cada escuela.

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“Precisamente por eso la importancia de este viernes que se va a realizar el Consejo Técnico Escolar. Cada plantel tomará las medidas, es decir, cómo se va a aplicar el protocolo de que no sea permitido utilizar el celular dentro del plantel en la jornada escolar”, explicó.

El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar a partir del 3 de noviembre.

La disposición contempla excepciones para actividades educativas previamente programadas, emergencias, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

Hernández señaló que las medidas no necesariamente serán iguales en todos los planteles, debido a las diferencias en infraestructura y número de estudiantes. Entre las decisiones que deberán tomarse está quién será responsable de los dispositivos en caso de que se determine retirarlos y dónde serán resguardados.

$!Magaly Hernández señaló que cada plantel definirá este viernes las medidas para aplicar la restricción de celulares durante la jornada escolar.
Magaly Hernández señaló que cada plantel definirá este viernes las medidas para aplicar la restricción de celulares durante la jornada escolar. FRANCISCO MUÑÍZ

“Cada escuela, de acuerdo a sus dimensiones de la matrícula escolar, quién se va a hacer responsable en un momento dado que el alumno lleve el celular, todas esas decisiones se van a tomar justo este viernes en el Consejo Técnico Escolar”, indicó.

De acuerdo con planteles consultados previamente por VANGUARDIA, algunas escuelas, principalmente secundarias, ya aplicaban medidas de resguardo. En algunos casos, los teléfonos eran colocados en cajas al inicio de la jornada y entregados a los estudiantes al finalizar las clases.

La diputada hizo un llamado a madres y padres de familia para colaborar con las escuelas y evitar que los estudiantes lleven el teléfono cuando no sea necesario.

“Papás, ayúdenos a los maestros a que esto se pueda lograr y que ellos puedan tener una mejor un mejor desarrollo cognitivo dentro del panel”, mencionó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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