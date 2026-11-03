Despiden al Festival Luz y Raíces con procesión y danzas en el Panteón San José, Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con actividades culturales, presentaciones folclóricas y la participación de agrupaciones de México y Estados Unidos, Cuatro Ciénegas concluyó el Festival Internacional “Luz y Raíces” 2026, que durante tres días ofreció a familias y visitantes una celebración dedicada a preservar las tradiciones del Día de Muertos. El festival llegó a su fin con una procesión hacia el Panteón San José, donde se desarrollaron actividades que reunieron a habitantes y turistas en torno a las expresiones culturales que dan identidad a esta fecha, con la participación del tradicional Xantolo de Veracruz y danzas alusivas al Día de Muertos de Guerrero.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este encuentro cultural representa una oportunidad para mantener vivas las costumbres mexicanas, fortalecer la convivencia familiar y compartir con las nuevas generaciones el significado de las tradiciones que forman parte de la historia de Cuatro Ciénegas.

Durante los tres días de actividades se desarrolló una agenda que incluyó la exposición de tapetes, el Concurso de Catrinas, la muestra gastronómica, el desfile “La Magia nos Une” y presentaciones de agrupaciones folclóricas de Veracruz, Guerrero, Coahuila, Estados Unidos y talentos locales.

Las actividades permitieron reunir distintas expresiones culturales en el Pueblo Mágico, además de generar un espacio de intercambio entre artistas y visitantes, quienes pudieron conocer las diversas formas en que se celebra el Día de Muertos en distintas regiones. El Panteón San José fue uno de los principales puntos de encuentro, luego de que las direcciones de Salud y Obras Públicas realizaran trabajos de acondicionamiento para recibir a las familias durante las celebraciones.

Leija Vega señaló que este tipo de eventos también contribuyen a proyectar la riqueza histórica y cultural de Cuatro Ciénegas, al atraer visitantes y fortalecer una tradición que tiene como antecedente las celebraciones de la Alumbrada.