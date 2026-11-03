Despiden al Festival Luz y Raíces con procesión y danzas en el Panteón San José, Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Despiden al Festival Luz y Raíces con procesión y danzas en el Panteón San José, Cuatro Ciénegas
    Las presentaciones folclóricas de agrupaciones de México y Estados Unidos formaron parte de la agenda de tres días del Festival Internacional Luz y Raíces 2026. LIDIET MEXICANO

El evento de tres días reunió a agrupaciones folclóricas de México y Estados Unidos; el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó la preservación de las tradiciones del Día de Muertos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con actividades culturales, presentaciones folclóricas y la participación de agrupaciones de México y Estados Unidos, Cuatro Ciénegas concluyó el Festival Internacional “Luz y Raíces” 2026, que durante tres días ofreció a familias y visitantes una celebración dedicada a preservar las tradiciones del Día de Muertos.

El festival llegó a su fin con una procesión hacia el Panteón San José, donde se desarrollaron actividades que reunieron a habitantes y turistas en torno a las expresiones culturales que dan identidad a esta fecha, con la participación del tradicional Xantolo de Veracruz y danzas alusivas al Día de Muertos de Guerrero.

Provoca altar de muertos incendio que destruye bodega en Múzquiz

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este encuentro cultural representa una oportunidad para mantener vivas las costumbres mexicanas, fortalecer la convivencia familiar y compartir con las nuevas generaciones el significado de las tradiciones que forman parte de la historia de Cuatro Ciénegas.

$!Tapetes de aserrín y un altar instalados en el Pueblo Mágico como parte de las actividades con las que el Festival Luz y Raíces 2026 buscó preservar las tradiciones del Día de Muertos.
Tapetes de aserrín y un altar instalados en el Pueblo Mágico como parte de las actividades con las que el Festival Luz y Raíces 2026 buscó preservar las tradiciones del Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

Durante los tres días de actividades se desarrolló una agenda que incluyó la exposición de tapetes, el Concurso de Catrinas, la muestra gastronómica, el desfile “La Magia nos Une” y presentaciones de agrupaciones folclóricas de Veracruz, Guerrero, Coahuila, Estados Unidos y talentos locales.

$!Danzas alusivas al Día de Muertos durante la procesión de cierre del festival, realizada en el Panteón San José, uno de los principales puntos de encuentro.
Danzas alusivas al Día de Muertos durante la procesión de cierre del festival, realizada en el Panteón San José, uno de los principales puntos de encuentro. LIDIET MEXICANO

Las actividades permitieron reunir distintas expresiones culturales en el Pueblo Mágico, además de generar un espacio de intercambio entre artistas y visitantes, quienes pudieron conocer las diversas formas en que se celebra el Día de Muertos en distintas regiones.

El Panteón San José fue uno de los principales puntos de encuentro, luego de que las direcciones de Salud y Obras Públicas realizaran trabajos de acondicionamiento para recibir a las familias durante las celebraciones.

$!La muestra gastronómica fue una de las actividades del festival, donde habitantes y visitantes compartieron las tradiciones culinarias de la región.
La muestra gastronómica fue una de las actividades del festival, donde habitantes y visitantes compartieron las tradiciones culinarias de la región. LIDIET MEXICANO

Leija Vega señaló que este tipo de eventos también contribuyen a proyectar la riqueza histórica y cultural de Cuatro Ciénegas, al atraer visitantes y fortalecer una tradición que tiene como antecedente las celebraciones de la Alumbrada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Festivales
Panteones

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel