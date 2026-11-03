Provoca altar de muertos incendio que destruye bodega en Múzquiz

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    Provoca altar de muertos incendio que destruye bodega en Múzquiz
    El fuego consumió el cuarto que la mujer utilizaba para almacenar sus pertenencias. REDES SOCIALES

La propietaria había colocado tres veladoras en una ofrenda dedicada a sus siete perros fallecidos; vecinos reportaron la emergencia mientras ella estaba fuera de casa

MÚZQUIZ, COAH.- Un pequeño cuarto construido con madera y láminas quedó prácticamente destruido luego de que un incendio alcanzara los objetos que una mujer de 80 años almacenaba en su interior, en el sector La Piedra, en el municipio de Múzquiz.

El siniestro se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Socorro, donde Herlinda ¨N¨ había colocado un altar para recordar a sus siete perros fallecidos, con motivo del Día de Muertos. En la ofrenda encendió tres veladoras y, de acuerdo con su testimonio, una de ellas habría originado el fuego al alcanzar materiales cercanos.

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Las llamas se extendieron por la construcción que utilizaba como bodega y alcanzaron ropa, calzado, bolsas, juguetes, adornos navideños y otros artículos que conservaba desde hace años. La estructura, elaborada con madera y láminas, también resultó consumida por el fuego.

Al momento del incidente, la adulta mayor no se encontraba en el domicilio, pues había salido a visitar a su hija en la colonia El Colorín. Fueron vecinos quienes se percataron de la emergencia y dieron aviso para solicitar ayuda.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas de la propiedad. No se reportaron personas lesionadas.

Tras perder sus pertenencias, Herlinda solicitó apoyo de la comunidad para retirar los escombros y limpiar el espacio afectado, debido a que vive sola y utiliza un bastón para desplazarse.

La posible relación de las veladoras con el inicio del fuego corresponde al testimonio de la propietaria; hasta el momento no se ha informado de una causa confirmada mediante un peritaje.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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