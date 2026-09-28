Despiden en Ramos Arizpe a doña María de Jesús Aguirre, dueña de Panadería El Roble

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    Despiden en Ramos Arizpe a doña María de Jesús Aguirre, dueña de Panadería El Roble
    Ramos Arizpe despedirá con misas a doña María de Jesús Aguirre, de Panadería El Roble. ESPECIAL

Familiares y la comunidad de Ramos Arizpe invitaron a la ciudadanía a unirse en oración durante un triduo de misas por el eterno descanso de la señora María de Jesús Aguirre de Saucedo

La señora María de Jesús Aguirre falleció, pero su legado permanece vivo, no solo en Ramos Arizpe, donde realizó labor social, sino en la región coahuilense.

Las ceremonias en memoria de doña María de Jesús, nacida el 24 de enero de 1933, se celebrarán en tres jornadas consecutivas por las tardes en la Iglesia de San Nicolás de Tolentino, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila.

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La primera se realizará el martes 29 y las siguientes el 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre. Las tres misas se realizarán a las 6 de la tarde.

La señora Aguirre de Saucedo dejó una profunda huella en la historia social, cultural y gastronómica del municipio al frente de la Panadería El Roble, un establecimiento familiar con cerca de ocho décadas de trayectoria.

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Su trabajo diario fue clave para la preservación y difusión del pan de pulque, considerado uno de los principales símbolos culinarios de la región.

A la par de su labor comercial, mantuvo un constante compromiso con la asistencia social a través de su colaboración con el DIF Municipal y la entrega directa de pan a personas en situación vulnerable.

En mayo de este año, el Gobierno Municipal le otorgó la Presea Miguel Ramos Arizpe en la categoría En Vida. Este es el máximo galardón de la ciudad, en reconocimiento a su honestidad, valores familiares y vocación de servicio.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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