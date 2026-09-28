Avanza extradición de ex notario de Torreón Fernando ‘N’, detenido en España

El funcionario se refirió al caso del exnotario público de Torreón, Fernando “N”, detenido en Madrid, España, durante agosto de este año por su presunto involucramiento en un fraude inmobiliario.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para avanzar en investigaciones y cumplimentar órdenes de aprehensión contra personas señaladas por la probable comisión de delitos, informó Carlos Rangel Gámez, delegado de la FGE en la Región Laguna I.

Explicó que la Fiscalía cuenta con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Unidad de Asuntos Internacionales, para avanzar en el procedimiento encaminado a lograr su extradición.

Señaló que actualmente ambas instituciones trabajan de manera conjunta en un modelo de gestión, mientras que la Fiscalía estatal mantiene comunicación con las víctimas y da seguimiento a las causas penales que continúan en trámite.

Rangel Gámez destacó que en este asunto se recibieron un total de 65 denuncias, por lo que se ha desarrollado un trabajo coordinado para integrar las investigaciones y mantener informadas a las personas afectadas.

Indicó que este tipo de actuaciones buscan refrendar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, mediante resultados concretos y el seguimiento de cada una de las denuncias presentadas.

VAN CONTRA PRESUNTO AGRESOR DE GUARDIA EN LAS TROJES

En otro asunto, el delegado informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra José Antonio “N”, señalado como presunto responsable de amenazar y disparar contra un guardia de seguridad privada en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Las Trojes, en Torreón.

El funcionario sostuvo que la instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, es actuar de manera firme ante cualquier conducta que altere la seguridad y tranquilidad de las personas.

Subrayó que la Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación, manteniendo contacto con las víctimas y procediendo conforme a derecho para que el caso sea presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

Rangel Gámez recordó que Coahuila mantiene convenios de colaboración con las fiscalías del país, lo que permite continuar la búsqueda de personas requeridas por la justicia incluso cuando abandonan la entidad.

Añadió que esta coordinación también se extiende a instancias internacionales, como ha ocurrido en diversos casos en los que personas señaladas por delitos cometidos en Coahuila han sido localizadas fuera del país.

“La Fiscalía no se detiene hasta dar con el paradero de estas personas y llevarlas ante un juez”, puntualizó.

SIN DENUNCIA POR INCENDIO DE CASA VIVA

Respecto al incendio registrado la semana pasada en la tienda denominada Casa Viva, ubicada sobre el bulevar Revolución y la calzada José Vasconcelos, el delegado informó que hasta el momento la Fiscalía no ha recibido una denuncia por parte del propietario.

Precisó que personal de la dependencia ha intentado localizar al dueño del inmueble, sin que hasta ahora haya sido posible establecer contacto.