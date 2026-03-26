Despliegan operativo federal en Cuatro Ciénegas contra extracción ilegal de agua; clausuran pozos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un esfuerzo coordinado para frenar la explotación irregular de recursos hídricos, autoridades federales desplegaron un operativo especial en el Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, considerado una de las zonas ecológicas más sensibles del País. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo, encabezó estas acciones en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el respaldo de la Guardia Nacional.

Como resultado de labores de inteligencia e inspecciones estratégicas, se logró la clausura de tres pozos activos que operaban sin concesión, en abierta violación a la normatividad vigente. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento hídrico y legalidad ambiental, enfocada en recuperar el control del uso del agua en la región. El operativo también responde a acuerdos establecidos en mesas interinstitucionales de seguridad ambiental, donde se diseñan acciones para la defensa de los recursos naturales frente a actividades ilícitas.

De acuerdo con el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, este despliegue envía un mensaje contundente: “En México no hay espacio para la ilegalidad en el uso del agua”. Estamos actuando con firmeza, coordinación institucional y absoluto apego a la ley para proteger nuestros acuíferos y ecosistemas estratégicos”. El funcionario subrayó que Cuatro Ciénegas representa un patrimonio natural único, cuya preservación es una responsabilidad compartida que no admite omisiones. Finalmente, la Conagua informó que continuará intensificando las acciones de inspección, vigilancia y sanción, en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de garantizar el uso sustentable del agua y la protección del medio ambiente.

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