$!Cuenca del Río Bravo, en crisis por extracción sin control; estos son los mayores consumidores

La Cuenca del Río Bravo, de la cual se extrae agua para consumo y actividades diarias en Saltillo, se encuentra en una situación crítica de estrés hídrico. De acuerdo con la investigadora Rosario Sánchez, está incluida en una “lista negra” a nivel mundial. “En los últimos 33 años, solo en tres ocasiones ha habido agua suficiente para llenar las presas de la región”, señala Sánchez.

En el marco del Día Mundial del Agua, un análisis realizado por VANGUARDIA, con base en datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revela quiénes son los principales consumidores de este recurso en Coahuila: los sectores agrícola e industrial. El análisis, que revisó las concesiones vigentes otorgadas en los últimos diez años por el organismo de la Cuenca del Río Bravo, muestra una concentración significativa del recurso en manos de pocos actores, principalmente del sector agropecuario.

LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES El ranking de los mayores consumidores en el estado indica que siete de los diez principales usuarios pertenecen al sector agrícola, dos están clasificados como “diferentes usos” y uno como “industrial”. La Compañía Agrícola y Ganadera del Norte ocupa el primer lugar, con autorización para extraer 2.6 millones de metros cúbicos al año, mediante ocho títulos en los municipios de Zaragoza y Nava. En segundo sitio se ubica la Empresa Agropecuaria BC, con permisos para extraer 1.8 millones de metros cúbicos anuales destinados al uso agrícola en Cuatro Ciénegas. El tercer lugar corresponde a Urbano Santos de los Santos, quien cuenta con cinco títulos para la extracción de 1.3 millones de metros cúbicos al año en el municipio de Nava, bajo el concepto de “diferentes usos”.

En cuarta posición aparece José Ángel Cerda Garza, con tres permisos que autorizan la extracción de 1.20 millones de metros cúbicos anuales para actividades agrícolas. En quinto lugar se encuentra la empresa Global Mine and Resources, con una concesión de 1.1 millones de metros cúbicos al año en el municipio de Múzquiz. El sexto puesto lo ocupa el ejido La Leona, en Ramos Arizpe, con permiso para extraer un millón de metros cúbicos anuales para fines agrícolas. En posiciones posteriores figuran usuarios como Abelardo Morales Purón, en Arteaga, y Francisco Gerardo de Jesús Aguirre Flores, ambos con permisos cercanos a los 900 mil metros cúbicos anuales para uso agrícola.

¿PARA QUÉ ALCANZA UN MILLÓN DE METROS CÚBICOS? Para dimensionar estas cifras, un millón de metros cúbicos de agua sería suficiente para abastecer a una ciudad de 300 mil habitantes durante un mes, considerando un consumo promedio de 100 litros diarios por persona. Esto implica que el principal consumidor de la lista extrae anualmente el equivalente a lo que requeriría una población de ese tamaño durante poco más de dos meses. LA CRISIS DE LA CUENCA Esta extracción ocurre en un contexto crítico. La Cuenca del Río Bravo es considerada una de las más estresadas del mundo. Según la científica Rosario Sánchez, de la Universidad de Texas, la región enfrenta una sequía inducida y condiciones crónicas que no han mejorado con el tiempo.

Durante el reciente Foro Regional del Día Mundial del Agua CIQA-COECyT, especialistas y académicos señalaron como uno de los principales problemas la falta de medición por parte de Conagua. Aunque existen títulos que establecen volúmenes autorizados, el organismo carece de mecanismos efectivos para verificar si las extracciones se mantienen dentro de los límites permitidos. Ante este panorama, expertos han urgido a regular y hacer más eficiente el uso agrícola del agua, promoviendo la adopción de tecnologías avanzadas y el uso de agua tratada en ciertos cultivos, considerando que gran parte del agua potable del país se destina a este sector.

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