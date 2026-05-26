Despliegan operativos urgentes de vacunación y erradicación contra el gusano barrenador en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la Secretaría de Desarrollo Rural ya coordina brigadas técnicas para implementar medidas de mitigación y evitar la propagación de la plaga hacia otras zonas productoras.

Con el propósito de salvaguardar el estatus zoosanitario de la entidad y proteger la actividad ganadera, el Gobierno de Coahuila mantiene operativos de contención y erradicación ante los brotes de gusano barrenador detectados en distintas localidades del estado.

“Sobre los casos de gusano, hay casos en varios municipios del estado y el secretario de Desarrollo Rural ya lo ha comentado”, señaló el mandatario.

De acuerdo con el plan de contingencia estatal, las acciones prioritarias se concentran en municipios de la Región Carbonífera, donde se realizan barridos de inspección sanitaria, tratamientos directos al ganado, liberación de mosca estéril y aplicación de vacunas.

“De inmediato se hace el cerco, como en San Juan de Sabinas y Sabinas, iniciando operativos, tirando mosca y vacunando. Estamos sobre el tema”, aseguró Jiménez Salinas.

El uso de técnicas como la dispersión aérea de mosca estéril y la inmunización de los animales forma parte de la estrategia permanente implementada por el Estado para encapsular los brotes y reducir riesgos sanitarios en la actividad pecuaria.

Las autoridades estatales reiteraron que los operativos continuarán en las regiones afectadas para contener la plaga y disminuir posibles afectaciones económicas a los productores ganaderos de Coahuila.