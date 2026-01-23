Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi

CDMX.- En diciembre de 2025, 63.8% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi reportó que ese porcentaje no representó un cambio estadísticamente significativo frente a septiembre de 2025, cuando se ubicó en 63.0%, pero sí fue mayor al observado en diciembre de 2024, de 61.7%.

Los resultados forman parte del levantamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2025, con el que el organismo autónomo da seguimiento a la percepción de seguridad pública en centros urbanos del país.

Por género, 69.4% de las mujeres y 57.1% de los hombres señalaron que vivir en su ciudad era inseguro. En el desglose por áreas urbanas, Uruapan registró 88.7%; Culiacán, 88.1%; Ciudad Obregón y Ecatepec de Morelos, 88.0% cada una; e Irapuato, 87.3%. En contraste, San Pedro Garza García reportó 8.7%; Benito Juárez, 14.8%; Piedras Negras, 17.3%; Los Mochis, 25.6%; y San Nicolás de los Garza, 27.5%.

Sobre expectativas, 33.7% de las personas consultadas consideró que la delincuencia y la inseguridad en su ciudad seguirá “igual de mal” en los próximos 12 meses, mientras 25.6% previó que empeorará; en sentido contrario, 16.4% estimó que seguirá “igual de bien” y 23.2% que mejorará.

En la misma encuesta, 72.3% dijo sentirse inseguro al usar cajeros automáticos en la vía pública, y 64.9% reportó esa percepción tanto en la calle como en el transporte público; en carreteras, el porcentaje fue de 58.9%. Además, entre conductas delictivas o antisociales vistas o escuchadas en los alrededores de la vivienda, el consumo de alcohol en calles se ubicó en 59.7%, seguido de robos o asaltos (48.3%), venta o consumo de drogas (40.3%), vandalismo (38.9%) y disparos frecuentes con armas (36.7%); por temor a sufrir algún delito, 42.5% afirmó haber modificado hábitos sobre llevar objetos de valor.

En el segundo semestre de 2025, se estimó que 32.3% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de algún delito, entre ellos robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, asalto en calle o transporte público —incluido robo en banco o cajero automático—, extorsión o fraude, según los datos reportados en el mismo ejercicio Con información de La Jornada