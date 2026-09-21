Destaca Fiscal de Coahuila efectividad de cateos por denuncias ciudadanas

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    Destaca Fiscal de Coahuila efectividad de cateos por denuncias ciudadanas
    El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno. OMAR SAUCEDO

El fiscal subrayó que las mediciones sobre la percepción de seguridad reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones

El titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández, estuvo presente en la reunión de seguridad de este lunes encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con presencia del Ejército y Guardia Nacional.

El Fiscal habló del impacto directo de la estrategia de denuncias ciudadanas y cateos, la cual ha recibido más de mil reportes vecinales en seis meses y permitido el aseguramiento de más de una tonelada de droga en un año.

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“¿Conoces un punto de venta de cualquier narcótico o conoces un punto de venta de bienes robados o un inmueble donde pasen cosas irregulares? Repórtalo, esto genera un enlace de confianza”, enfatizó el fiscal al hacer un llamado a los 38 municipios.

Respecto al combate a las tragamonedas o minicasinos, aclaró que es una estrategia coordinada: “Ese también es un acuerdo para los 38 municipios; es competencia de la FGR. Ellos traen una estrategia muy particular para todo lo que son estas máquinas, que luego hay muchas, y se trata de cerrar la brecha”.

Finalmente, el fiscal subrayó que las mediciones sobre la percepción de seguridad reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones: “Son siete puntos de diferencia, segundo lugar, y prácticamente 40 puntos de diferencia con la media nacional, y esto pues no se logra todos los días”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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