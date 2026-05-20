Destaca Iván Ochoa crecimiento industrial y apertura a inversionistas en Nava

NAVA, COAH.- El alcalde de Nava, Iván Ochoa Rodríguez, destacó el dinamismo industrial que registra el municipio, así como las facilidades y la coordinación que se brindan para fortalecer tanto a los trabajadores como a las empresas establecidas en la región. El edil señaló que la logística implementada ha permitido mantener un traslado ágil y seguro del personal hacia las compañías ubicadas principalmente en el corredor industrial, donde operan empresas y transportistas de relevancia para la actividad económica de la zona.

En ese sentido, informó que recientemente se realizaron recorridos junto con directivos de The Coca-Cola Company para supervisar aspectos relacionados con la seguridad en distintas instalaciones. Derivado de estas visitas, explicó, se presentaron solicitudes de permisos para llevar a cabo adecuaciones orientadas a reforzar las condiciones laborales y reducir posibles riesgos en los centros de trabajo. Ochoa Rodríguez subrayó que la seguridad representa un factor fundamental para atraer nuevas inversiones y proyectos tanto para Nava como para la región norte de Coahuila. Asimismo, recordó que el municipio cuenta con una ubicación estratégica al formar parte del cuarto corredor industrial más importante del norte del país, con conectividad mediante el aeropuerto, la carretera federal 57, la red ferroviaria y Puerto Los Indios. Esta infraestructura, indicó, ha favorecido el movimiento constante de materias primas y mercancías hacia Estados Unidos, fortaleciendo la competitividad de la región.

“Se está viendo un crecimiento enorme”, expresó el alcalde al referirse al desarrollo industrial que actualmente mantiene el municipio, donde continúan instalándose nuevas empresas y ampliándose operaciones existentes. Finalmente, reiteró que en Nava se mantiene una política de puertas abiertas para inversionistas y empresarios, privilegiando el diálogo y la coordinación para facilitar proyectos y trámites que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleos.

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