Saltillo: se repite contaminación del aire en zona industrial por las noches

Resultados de las mediciones de la red de monitores del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) de los últimos días, mostraron que los niveles de partículas PM 2.5 superaron los niveles recomendados.

La contaminación del aire cerca de la zona industrial del bulevar Isidro López Zertuche al norte de Saltillo se sigue presentando por las noches, tal como han reportado vecinos desde hace años.

Por ejemplo, a la medianoche del pasado 10 de mayo, la estación Canacintra -ubicada sobre el mencionado bulevar- registró 57 microgramos por metro cúbico.

De acuerdo con el Índice Aire y Salud según la NOM 172-SEMARNAT-2023, a partir de 34 microgramos por metro cúbico se considera como “mala” calidad del aire.

En este nivel, se establece que el riesgo para la salud es “alto” principalmente para grupos vulnerables como infantes, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares.

El pasado 7 de mayo, la estación Canacintra registró altos niveles de contaminación en distintas horas entre las 1:00 y las 10:00 horas, es decir ya con actividad cotidiana de los habitantes del sector.

Una situación similar se presentó el 12 de mayo cuando cerca de las 8:00 horas los niveles alcanzaron 47.5 microgramos por metro cúbico en la misma estación de monitoreo.

El mismo 10 de mayo, la estación Bomberos Norte -también sobre Isidro López- registró 62.9, mientras que el 7 de mayo también registró niveles por encima de los 50 entre la medianoche y las 9:00 horas.

RED DETECTA DESDE 2024

A través de la red de monitoreo de microsensores instalada en 2024, el Gobierno Municipal de Saltillo ha podido registrar un patrón de comportamiento en la contaminación del aire en este corredor industrial.

Fue en julio de ese año cuando encontró que a diferencia de los picos altos que se presentan ocasionalmente en otros sensores de la ciudad, los de esta zona registraron desde entonces repeticiones en los niveles altos.

En ese momento, el Implan detectó que los niveles incrementaban entre las 22:00 y las 3:00 horas de la madrugada en estaciones como Canacintra, Omega, Bomberos Norte y Saltillo 2000.