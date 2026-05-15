México: van tres años con reveses empleo manufacturero; cae 2.52%

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    México: van tres años con reveses empleo manufacturero; cae 2.52%
    La EMIM garantiza la generación de estadísticas básicas que muestran el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del sector manufacturero y es un producto del Inegi. VANGUARDIA
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La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi detectó, además, que las remuneraciones desaceleran en 2026

De enero a marzo de este año, en el México, el empleo en la industria manufacturera y las horas hombre laboradas observaron retrocesos, en tanto, el volumen físico de la producción y las remuneraciones avanzaron.

En los primeros tres meses de 2026, el personal ocupado total en la industria manufacturera nacional vio un revés de 2.52 por ciento anual y ligó su tercer año con contracción muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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En 18 grandes subsectores, se reportó contracción en el empleo de la industria manufacturera en el periodo de enero a marzo de este año, con el mayor declive en fabricación de equipo de transporte de 6.19 por ciento.

En la fabricación de maquinaria y equipo, la reducción fue de 5.34 por ciento anual y en la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir de 4.44 por ciento.

Solamente en tres de 21 rubros, la plantilla laboral aumentó de enero a marzo del año en curso: en fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos el avance fue de 3.14 por ciento anual; en fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón de 0.37 por ciento; y en la industria de las bebidas y del tabaco de 0.25 por ciento.

Por otro lado, luego de ceder 0.40 por ciento en el periodo de enero a marzo de 2025, en el mismo lapso del año siguiente, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera repuntó 0.65 por ciento.

Crecen y llegan a 12 años con incrementos, pero las remuneraciones desaceleran en 2026, al aumentar 2.52 por ciento en el primer trimestre del año frente a 4.38 por ciento en 2025.

Las horas hombre trabajadas disminuyeron 2.75 por ciento respecto a los tres primeros meses de 2025 y sumaron su cuarto año con descenso.

Si la comparación se hace respecto a febrero pasado, el personal ocupado manufacturero se redujo 0.11 por ciento, el volumen físico de la producción cedió 1.09 por ciento, las remuneraciones mermaron 0.66 por ciento y las horas hombre trabajadas tuvieron una leve alza de 0.05 por ciento.

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A tasa anual, en marzo, el empleo fabril acumuló 37 meses con variaciones en contra, tras reducirse 2.48 por ciento, las horas hombre disminuyeron 2.45 por ciento.

En contraste, el total de las remuneraciones manufactureras subió 1.67 por ciento anual en el primer trimestre de 2026 y el volumen físico de la producción lo hizo 1.14 por ciento, reportó el Inegi.

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