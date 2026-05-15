México: van tres años con reveses empleo manufacturero; cae 2.52%

En los primeros tres meses de 2026, el personal ocupado total en la industria manufacturera nacional vio un revés de 2.52 por ciento anual y ligó su tercer año con contracción muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De enero a marzo de este año, en el México , el empleo en la industria manufacturera y las horas hombre laboradas observaron retrocesos, en tanto, el volumen físico de la producción y las remuneraciones avanzaron.

En 18 grandes subsectores, se reportó contracción en el empleo de la industria manufacturera en el periodo de enero a marzo de este año, con el mayor declive en fabricación de equipo de transporte de 6.19 por ciento.

En la fabricación de maquinaria y equipo, la reducción fue de 5.34 por ciento anual y en la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir de 4.44 por ciento.

Solamente en tres de 21 rubros, la plantilla laboral aumentó de enero a marzo del año en curso: en fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos el avance fue de 3.14 por ciento anual; en fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón de 0.37 por ciento; y en la industria de las bebidas y del tabaco de 0.25 por ciento.

Por otro lado, luego de ceder 0.40 por ciento en el periodo de enero a marzo de 2025, en el mismo lapso del año siguiente, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera repuntó 0.65 por ciento.

Crecen y llegan a 12 años con incrementos, pero las remuneraciones desaceleran en 2026, al aumentar 2.52 por ciento en el primer trimestre del año frente a 4.38 por ciento en 2025.

Las horas hombre trabajadas disminuyeron 2.75 por ciento respecto a los tres primeros meses de 2025 y sumaron su cuarto año con descenso.

Si la comparación se hace respecto a febrero pasado, el personal ocupado manufacturero se redujo 0.11 por ciento, el volumen físico de la producción cedió 1.09 por ciento, las remuneraciones mermaron 0.66 por ciento y las horas hombre trabajadas tuvieron una leve alza de 0.05 por ciento.