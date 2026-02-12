Destaca Rector de la UAdeC finanzas sanas y modernización administrativa

Coahuila
/ 12 febrero 2026
    Destaca Rector de la UAdeC finanzas sanas y modernización administrativa
    Se redujeron más del 90% las observaciones de la Auditoría Estatal, expuso Octavio Pimentel. CORTESÍA

En su segundo informe, Octavio Pimentel resaltó avances en transparencia y control financiero, con cero observaciones federales y una reducción superior al 90 por ciento en señalamientos estatales

Como parte de su segundo informe de resultados, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, destacó el fortalecimiento de las finanzas institucionales y los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas y control interno, al subrayar que la administración mantiene finanzas sanas y resultados favorables en auditorías.

Señaló que desde el inicio de su gestión se impulsó un proceso de modernización administrativa con el objetivo de consolidar una gestión eficiente y responsable.

“Convencido de que la buena gestión también es una forma de rendir cuentas. Hoy ese esfuerzo está dando resultados claros”, expresó el rector.

En ese sentido, indicó que por segundo año consecutivo la institución obtuvo cero observaciones en la cuenta pública por parte de la Auditoría Federal. Asimismo, destacó que también por segundo año consecutivo se logró reducir de manera significativa las observaciones en la cuenta pública de la Auditoría Estatal, alcanzando una disminución superior al 90 por ciento en comparación con años anteriores.

El rector afirmó que estos resultados fortalecen el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas para que los recursos públicos ejercidos tengan un impacto directo en la construcción de una mejor sociedad.

Durante el periodo que se informó, señaló que la universidad alcanzó la cobertura del Sistema Integral de Formación Financiera (SIF), con lo que se fortaleció el control y la trazabilidad de los recursos. Además, la Contraloría General realizó 99 auditorías internas, lo que representa un incremento del 35 por ciento respecto al año anterior.

También se dio seguimiento puntual a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y se implementaron los criterios de transparencia y rendición de cuentas conforme a las reformas constitucionales.

Finalmente, el rector informó que el 99 por ciento del personal universitario cumplió con la presentación de su declaración patrimonial, lo que, dijo, reafirma una cultura institucional alineada a las obligaciones de ley.

Temas


Educación
finanzas
Universidades

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

