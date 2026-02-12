Unidad y equilibrio colocan a la UAdeC entre las mejores del país: Jiménez
El mandatario estatal destacó el trabajo conjunto de estudiantes, docentes y sindicatos como clave del crecimiento universitario
Durante el segundo informe de resultados del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, el gobernador Manolo Jiménez reconoció la solidez institucional de la máxima casa de estudios y reiteró el compromiso de su administración para trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de la educación superior en la entidad.
El mandatario estatal destacó que la unidad, el equilibrio interno y la colaboración entre los distintos sectores universitarios han permitido posicionar a la UAdeC como una de las mejores instituciones educativas del país. En ese contexto, felicitó al rector y subrayó que los avances logrados son resultado del esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sindicales.
“Nos sentimos muy orgullosos de esta gran universidad. Sin duda es una de las mejores de México, y eso es gracias a la unidad, al equilibrio y a la colaboración”, expresó Jiménez Salinas.
El gobernador informó que, a través del programa Impulso Educativo, el Gobierno del Estado destina miles de millones de pesos a infraestructura y programas estratégicos, con beneficios directos para las y los universitarios.
Entre ellos, destacó las Superbecas, que otorgan apoyos superiores a los 50 mil pesos para estudiantes que buscan profesionalizarse en el extranjero, así como los Créditos a Emprendedores, con financiamiento a tasa cero para jóvenes interesados en iniciar proyectos productivos.
Durante su mensaje, Jiménez Salinas vinculó el desarrollo académico con la estabilidad y seguridad del estado, al recordar que Coahuila cuenta con tres municipios ubicados entre los diez con mejor percepción de seguridad a nivel nacional: Piedras Negras, considerada la frontera más segura del país; Saltillo, la capital más segura de México; y Torreón, en el séptimo lugar nacional.
Indicó que este entorno de confianza ha favorecido un cierre histórico en 2025, con una inversión acumulada de 150 mil millones de pesos y la generación de alrededor de 30 mil nuevos empleos, tendencia que —aseguró— continuará con nuevos anuncios de inversión para todas las regiones del estado.
Al finalizar su intervención, el gobernador reiteró su respeto absoluto a la autonomía universitaria y ofreció el respaldo total de su administración a los proyectos futuros de la UAdeC.
“Cuenten con nosotros al cien por ciento. Sigamos trabajando juntos, puro para adelante, a pasos de gigante, por la grandeza de la universidad y la grandeza de Coahuila”, concluyó.