Unidad y equilibrio colocan a la UAdeC entre las mejores del país: Jiménez

Durante el segundo informe de resultados del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, el gobernador Manolo Jiménez reconoció la solidez institucional de la máxima casa de estudios y reiteró el compromiso de su administración para trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de la educación superior en la entidad.

El mandatario estatal destacó que la unidad, el equilibrio interno y la colaboración entre los distintos sectores universitarios han permitido posicionar a la UAdeC como una de las mejores instituciones educativas del país. En ese contexto, felicitó al rector y subrayó que los avances logrados son resultado del esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sindicales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos

“Nos sentimos muy orgullosos de esta gran universidad. Sin duda es una de las mejores de México, y eso es gracias a la unidad, al equilibrio y a la colaboración”, expresó Jiménez Salinas.

El gobernador informó que, a través del programa Impulso Educativo, el Gobierno del Estado destina miles de millones de pesos a infraestructura y programas estratégicos, con beneficios directos para las y los universitarios.