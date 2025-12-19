Destaca Sección 5 del SNTE crecimiento de 66.7 por ciento del Fondo de Ayuda Mutua

El secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Everardo Padrón, encabezó la vigésima novena Asamblea de Información del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), en la que destacó un crecimiento de 66.7 por ciento en el patrimonio del fondo durante la actual gestión.

El líder sindical informó que el FAM pasó de cerca de mil 500 millones de pesos a más de 2 mil 500 millones, lo que representa un incremento superior a los mil millones de pesos. Subrayó que uno de los principales objetivos de la dirigencia fue duplicar el valor del fondo al término del periodo, meta que, dijo, puede cumplirse para diciembre de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Coahuila cifra récord en turismo: 6 mil 400 mdp de derrama económica en 2025

“Estamos muy contentos, muy satisfechos porque en esta gestión vamos a cumplir un objetivo que teníamos. Recibimos este fondo con un monto y lo vamos a entregar, cuando terminemos, con el doble de su valor. Lo recibimos con cerca de mil 500 millones y ahorita vamos a informar que va arriba de 2 mil 500 millones”, expresó.

El Fondo de Ayuda Mutua se integra con aportaciones de los propios trabajadores de la educación y cuenta con un amplio esquema de prestaciones. Su objetivo inicial fue brindar apoyo económico a las familias de los agremiados en caso de fallecimiento; sin embargo, con el paso de los años se han incorporado otros beneficios como becas y apoyos escolares para hijos de trabajadores fallecidos, así como la posibilidad de solicitar hasta el 30 por ciento del valor de la póliza al momento de la jubilación.

Actualmente, una póliza por fallecimiento puede alcanzar hasta 470 mil pesos, además de contar con un programa de préstamos propios, diseñado para atender de manera inmediata las necesidades económicas de los agremiados.

Padrón recordó que el FAM es un instrumento de beneficio social creado en 1983, considerado el más amplio de la Sección 5 en cuanto a otorgamiento de prestaciones, y reiteró que una de las responsabilidades de la dirigencia seccional es transparentar el estado contable y financiero del fondo ante los trabajadores.

Previo a la asamblea, Padrón informó que se realizaron elecciones de delegados en cerca de 500 delegaciones sindicales, en las que los trabajadores eligieron, mediante voto universal, directo y secreto, a sus representantes. En la asamblea participaron alrededor de 600 delegados, quienes representan a aproximadamente 33 mil trabajadores de la educación.