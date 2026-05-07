Anuncian cierres viales en Ramos Arizpe por concierto de Alicia Villarreal para celebrar a las madres

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    Anuncian cierres viales en Ramos Arizpe por concierto de Alicia Villarreal para celebrar a las madres
    El objetivo de los operativos en el primer cuadro es mantener el orden y la seguridad durante las actividades conmemorativas. CORTESÍA

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones y utilizar rutas alternas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que, con motivo del concierto de Alicia Villarreal y los festejos por el Día de las Madres, se implementarán cierres viales temporales en distintas calles del primer cuadro de la ciudad.

A través de un comunicado, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía, así como a automovilistas y habitantes del sector, a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de las actividades programadas.

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De acuerdo con la información difundida, el primer cierre se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en la calle Allende, en el tramo comprendido de Espinoza Mireles a Juárez, a partir de las 19:00 horas.

Asimismo, para el sábado 9 de mayo, los cierres iniciarán desde las 00:01 horas y permanecerán hasta la conclusión del evento conmemorativo del Día de las Madres.

$!Alicia Villarreal encabezará el evento para celebrar a las mamás.
Alicia Villarreal encabezará el evento para celebrar a las mamás. ESPECIAL

Las vialidades que permanecerán cerradas serán la calle Juárez, de Plan de Guadalupe a Zaragoza; Espinoza Mireles, de Ocampo a Zaragoza; Morelos, de Gómez Farías a De la Fuente; y Allende, de De la Fuente a Gómez Farías.

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Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para atender las indicaciones de tránsito y colaborar con las medidas implementadas, a fin de mantener una circulación ordenada y prevenir incidentes en la zona centro.

El concierto de Alicia Villarreal se realizará este sábado 9 de mayo a partir de las 19:00 horas en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, como parte de las actividades organizadas para celebrar a las madres del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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