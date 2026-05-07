Anuncian cierres viales en Ramos Arizpe por concierto de Alicia Villarreal para celebrar a las madres

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que, con motivo del concierto de Alicia Villarreal y los festejos por el Día de las Madres, se implementarán cierres viales temporales en distintas calles del primer cuadro de la ciudad. A través de un comunicado, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía, así como a automovilistas y habitantes del sector, a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de las actividades programadas.

De acuerdo con la información difundida, el primer cierre se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en la calle Allende, en el tramo comprendido de Espinoza Mireles a Juárez, a partir de las 19:00 horas. Asimismo, para el sábado 9 de mayo, los cierres iniciarán desde las 00:01 horas y permanecerán hasta la conclusión del evento conmemorativo del Día de las Madres.

Las vialidades que permanecerán cerradas serán la calle Juárez, de Plan de Guadalupe a Zaragoza; Espinoza Mireles, de Ocampo a Zaragoza; Morelos, de Gómez Farías a De la Fuente; y Allende, de De la Fuente a Gómez Farías.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para atender las indicaciones de tránsito y colaborar con las medidas implementadas, a fin de mantener una circulación ordenada y prevenir incidentes en la zona centro. El concierto de Alicia Villarreal se realizará este sábado 9 de mayo a partir de las 19:00 horas en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, como parte de las actividades organizadas para celebrar a las madres del municipio.

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