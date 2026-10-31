Destacan al Oso Guardián del Bosque en el magno altar del Parque Las Maravillas de Saltillo

Con un recorrido entre ofrendas, tapetes de aserrín, arte monumental y expresiones de la tradición mexicana, fue inaugurado el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, instalado en las escalinatas del Parque Las Maravillas, en Saltillo, donde más de 5 mil 500 metros cuadrados fueron transformados en un espacio dedicado a recordar a los seres queridos que han fallecido. El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, encabezó la inauguración de esta instalación que forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2026 y que, desde 2023, se ha consolidado como una de las actividades para celebrar el Día de Muertos en la capital coahuilense.

Uno de los principales atractivos de esta edición es el “Oso Guardián del Bosque”, una escultura monumental de acero de cuatro metros de altura, creada por Paulina González Gutiérrez y colocada en el corazón del altar. La obra busca aportar un elemento artístico a la celebración y convertirse en uno de los puntos centrales del recorrido. Durante el evento, Díaz González reconoció la participación de las instituciones, colectivos y ciudadanos que colaboraron en la construcción del altar, al considerar que estas actividades permiten conservar las tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones y quienes visitan la ciudad. El proyecto fue realizado en coordinación con el Parque Las Maravillas, el Museo del Desierto e Ivonne Orozco Matus, fundadora y coordinadora del Magno Altar, quien explicó que la instalación aprovecha las características arquitectónicas de las escalinatas y la caída de agua para distribuir las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos.

Los visitantes pueden recorrer 152 escalones, además de las rampas de descanso, y encontrar altares colocados a ambos lados de la cascada. En conjunto, la distribución contempla 304 escalones, mientras que distintos tramos están decorados con tapetes de aserrín de grandes dimensiones que complementan la composición visual. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la colaboración entre instituciones y sociedad para mantener vivas las expresiones culturales y fortalecer la identidad de las familias coahuilenses.





Por su parte, Juan Ramón Cárdenas Cantú, presidente del Patronato Promotor del Parque Las Maravillas, resaltó que el recinto se ha convertido en un punto de convivencia familiar y expresión cultural, donde actividades como el Magno Altar permiten acercar las tradiciones a la comunidad. La inauguración reunió también a representantes del sector cultural, turístico y empresarial, entre ellos María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Valores Humanos; Gabriela Romero Pinto, representante del Instituto Municipal de Cultura; Arturo González González, director general del Museo del Desierto, y Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.