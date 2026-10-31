Destacan al Oso Guardián del Bosque en el magno altar del Parque Las Maravillas de Saltillo

Destacan al Oso Guardián del Bosque en el magno altar del Parque Las Maravillas de Saltillo

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Elena Vega
por Elena Vega

El montaje ocupa más de 5 mil 500 metros cuadrados en el Parque Las Maravillas y tiene como figura central una escultura de acero de cuatro metros

Coahuila
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Con un recorrido entre ofrendas, tapetes de aserrín, arte monumental y expresiones de la tradición mexicana, fue inaugurado el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, instalado en las escalinatas del Parque Las Maravillas, en Saltillo, donde más de 5 mil 500 metros cuadrados fueron transformados en un espacio dedicado a recordar a los seres queridos que han fallecido.

El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, encabezó la inauguración de esta instalación que forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2026 y que, desde 2023, se ha consolidado como una de las actividades para celebrar el Día de Muertos en la capital coahuilense.

Saltillo honra a sus muertos con un altar monumental de 152 escalones y mil fotografías en el Parque Las Maravillas
$!Los visitantes pueden recorrer las escalinatas y descubrir los distintos altares instalados a ambos lados de la cascada del Parque Las Maravillas.
Los visitantes pueden recorrer las escalinatas y descubrir los distintos altares instalados a ambos lados de la cascada del Parque Las Maravillas. HOMERO SÁNCHEZ

Uno de los principales atractivos de esta edición es el “Oso Guardián del Bosque”, una escultura monumental de acero de cuatro metros de altura, creada por Paulina González Gutiérrez y colocada en el corazón del altar. La obra busca aportar un elemento artístico a la celebración y convertirse en uno de los puntos centrales del recorrido.

Durante el evento, Díaz González reconoció la participación de las instituciones, colectivos y ciudadanos que colaboraron en la construcción del altar, al considerar que estas actividades permiten conservar las tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones y quienes visitan la ciudad.

El proyecto fue realizado en coordinación con el Parque Las Maravillas, el Museo del Desierto e Ivonne Orozco Matus, fundadora y coordinadora del Magno Altar, quien explicó que la instalación aprovecha las características arquitectónicas de las escalinatas y la caída de agua para distribuir las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos.

Los visitantes pueden recorrer 152 escalones, además de las rampas de descanso, y encontrar altares colocados a ambos lados de la cascada. En conjunto, la distribución contempla 304 escalones, mientras que distintos tramos están decorados con tapetes de aserrín de grandes dimensiones que complementan la composición visual.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la colaboración entre instituciones y sociedad para mantener vivas las expresiones culturales y fortalecer la identidad de las familias coahuilenses.

  • $!Autoridades municipales y estatales, representantes culturales y organizadores participaron en la inauguración del Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, en el Parque Las Maravillas.
    Autoridades municipales y estatales, representantes culturales y organizadores participaron en la inauguración del Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, en el Parque Las Maravillas. HOMERO SÁNCHEZ
  • $!El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, participaron en la inauguración del Magno Altar 2026 en el Parque Las Maravillas.
    El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, participaron en la inauguración del Magno Altar 2026 en el Parque Las Maravillas. CORTESÍA

Por su parte, Juan Ramón Cárdenas Cantú, presidente del Patronato Promotor del Parque Las Maravillas, resaltó que el recinto se ha convertido en un punto de convivencia familiar y expresión cultural, donde actividades como el Magno Altar permiten acercar las tradiciones a la comunidad.

La inauguración reunió también a representantes del sector cultural, turístico y empresarial, entre ellos María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Valores Humanos; Gabriela Romero Pinto, representante del Instituto Municipal de Cultura; Arturo González González, director general del Museo del Desierto, y Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

$!Ivonne Orozco Matus, fundadora y coordinadora del proyecto, destacó la participación de instituciones y ciudadanos en la elaboración de esta edición monumental.
Ivonne Orozco Matus, fundadora y coordinadora del proyecto, destacó la participación de instituciones y ciudadanos en la elaboración de esta edición monumental. HOMERO SÁNCHEZ

El Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto” permanecerá abierto al público durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de noviembre, en un horario de 17:00 a 24:00 horas, para que las familias puedan recorrer sus instalaciones y participar en esta celebración dedicada a la memoria de quienes ya no están.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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