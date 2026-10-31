Saltillo honra a sus muertos con un altar monumental de 152 escalones y mil fotografías en el Parque Las Maravillas

Saltillo honra a sus muertos con un altar monumental de 152 escalones y mil fotografías en el Parque Las Maravillas

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Con 152 escalones y más de mil fotografías, el Magno Altar de Muertos rinde homenaje a quienes dieron identidad y grandeza a Saltillo

Coahuila
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Con 152 escalones y más de mil fotografías, el Magno Altar de Muertos de Saltillo forma parte del Festival “Ánimas del Desierto”, con el que se celebra una de las tradiciones más representativas y entrañables de México: el Día de Muertos.

$!Cada uno de los 152 escalones forma parte de este homenaje a las personas que dejaron huella en la historia de Saltillo.
Cada uno de los 152 escalones forma parte de este homenaje a las personas que dejaron huella en la historia de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

Este 31 de octubre, a las 18:00 horas, se llevó a cabo el corte de listón inaugural en las escalinatas del Parque Las Maravillas, con la presencia del alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López; Leticia Rodarte, secretaria de Cultura, en representación del gobernador Manolo Jiménez; así como la chef Ivonne Orozco, el chef Juan Ramón Cárdenas y otras personalidades del ámbito cultural.

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$!La gastronomía local también estuvo presente durante la apertura del Magno Altar, como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto.
La gastronomía local también estuvo presente durante la apertura del Magno Altar, como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto. HÉCTOR GARCÍA

“Es poder darles vida a aquellas personas que construyeron la grandeza de Saltillo, recordarlo, pero sobre todo siempre disfrutar de la vida, disfrutar de los momentos de las alegrías que tuvimos con los seres queridos, que ya no están más con nosotros”, comentó el alcalde Javier Díaz.

$!Autoridades y representantes del ámbito cultural participaron en la apertura de esta exposición monumental.
Autoridades y representantes del ámbito cultural participaron en la apertura de esta exposición monumental. HÉCTOR GARCÍA

Durante el recorrido, los asistentes pudieron apreciar el trabajo realizado a través de múltiples colaboraciones para hacer posible este evento, acompañado por la participación de los tradicionales matachines, quienes danzaron entre el público y a lo largo de las escalinatas.

$!El Magno Altar de Muertos reúne cientos de recuerdos en un recorrido dedicado a honrar a quienes ya no están.
El Magno Altar de Muertos reúne cientos de recuerdos en un recorrido dedicado a honrar a quienes ya no están. HÉCTOR GARCÍA

Para cerrar la inauguración, los asistentes disfrutaron de una variedad de platillos de la gastronomía local. La exposición del Magno Altar estará disponible para su visita de forma gratuita el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, de las 17:00 a las 22:00 horas.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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