Saltillo honra a sus muertos con un altar monumental de 152 escalones y mil fotografías en el Parque Las Maravillas
Con 152 escalones y más de mil fotografías, el Magno Altar de Muertos rinde homenaje a quienes dieron identidad y grandeza a Saltillo
Con 152 escalones y más de mil fotografías, el Magno Altar de Muertos de Saltillo forma parte del Festival “Ánimas del Desierto”, con el que se celebra una de las tradiciones más representativas y entrañables de México: el Día de Muertos.
Este 31 de octubre, a las 18:00 horas, se llevó a cabo el corte de listón inaugural en las escalinatas del Parque Las Maravillas, con la presencia del alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López; Leticia Rodarte, secretaria de Cultura, en representación del gobernador Manolo Jiménez; así como la chef Ivonne Orozco, el chef Juan Ramón Cárdenas y otras personalidades del ámbito cultural.
“Es poder darles vida a aquellas personas que construyeron la grandeza de Saltillo, recordarlo, pero sobre todo siempre disfrutar de la vida, disfrutar de los momentos de las alegrías que tuvimos con los seres queridos, que ya no están más con nosotros”, comentó el alcalde Javier Díaz.
Durante el recorrido, los asistentes pudieron apreciar el trabajo realizado a través de múltiples colaboraciones para hacer posible este evento, acompañado por la participación de los tradicionales matachines, quienes danzaron entre el público y a lo largo de las escalinatas.
Para cerrar la inauguración, los asistentes disfrutaron de una variedad de platillos de la gastronomía local. La exposición del Magno Altar estará disponible para su visita de forma gratuita el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, de las 17:00 a las 22:00 horas.