Destacan expertos alemanes seguridad de Coahuila; México aporta 1 de cada 3 proyectos en AL

Acompañados en Saltillo por Cristina Zametzer, Ministra Consejera Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Alemania en México, señalaron que incluso hay zonas del país en las que no se pueden realizar misiones de cooperación.

Expertos alemanes dirigentes del Senior Expert Service (SES) destacaron que la seguridad que brinda Coahuila es clave para la cooperación que se tiene con las organizaciones de la entidad.

El SES es un proyecto que brinda asesorías y capacitaciones a distintas organizaciones e instituciones a través de jubilados alemanes con presencia en México desde 1984.

“El estado de Coahuila, es un estado que nos interesa en particular, porque es junto con Yucatán, uno de los estados de mayor seguridad en México”, expuso al mediodía de este martes Volker Lehr, representante del SES en México.

Lehr destacó que el SES ha superado las mil misiones en México desde su llegada al país, siendo el único país latinoamericano en el top 10.

Asimismo, con seis voluntarios desde 2017, Coahuila se posicionó entre los estados con más misiones recibidas por detrás de Ciudad de México, Colima y Puebla que han recibido siete.

También destacó que el 39 por ciento de las asesorías que se han dado en México han sido en el sector educativo, aunque también destacan la gastronomía, el servicio público, el turismo y el sector salud.

En Saltillo, con la cooperación del experto en geología Stefan Cramer, quien actualmente trabaja en el Cañón de San Lorenzo, se han recibido tres misiones por parte del SES.

Por su parte, Tatiana Pererva, directora de proyectos del SES en América Latina, destacó que el 37 por ciento de las misiones que se hicieron el año pasado en esta región se hicieron en México.

“Nuestros clientes son las pequeñas y medianas empresas, pero también trabajamos con instituciones del sector educativo, de formación profesional, de promoción económica, con administraciones públicas y organizaciones sociales”, mencionó.