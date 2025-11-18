Destacan expertos alemanes seguridad de Coahuila; México aporta 1 de cada 3 proyectos en AL

Coahuila
/ 18 noviembre 2025
    Destacan expertos alemanes seguridad de Coahuila; México aporta 1 de cada 3 proyectos en AL
    El estado de Coahuila fue destacado por dirigentes del SES como una de las entidades con mayor seguridad en México para realizar misiones de cooperación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Coahuila es una de las entidades que más expertos alemanes ha recibido para cooperación con organizaciones e instituciones públicas

Expertos alemanes dirigentes del Senior Expert Service (SES) destacaron que la seguridad que brinda Coahuila es clave para la cooperación que se tiene con las organizaciones de la entidad.

Acompañados en Saltillo por Cristina Zametzer, Ministra Consejera Jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Alemania en México, señalaron que incluso hay zonas del país en las que no se pueden realizar misiones de cooperación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aprueban cambio de nombre a calle, se llamará ‘Luis Horacio Salinas Aguilera’

El SES es un proyecto que brinda asesorías y capacitaciones a distintas organizaciones e instituciones a través de jubilados alemanes con presencia en México desde 1984.

$!Cooperación Binacional: Cristina Zametzer, de la Embajada de Alemania en México, junto a Volker Lehr (SES), durante su visita a Saltillo para evaluar proyectos de cooperación.
Cooperación Binacional: Cristina Zametzer, de la Embajada de Alemania en México, junto a Volker Lehr (SES), durante su visita a Saltillo para evaluar proyectos de cooperación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

“El estado de Coahuila, es un estado que nos interesa en particular, porque es junto con Yucatán, uno de los estados de mayor seguridad en México”, expuso al mediodía de este martes Volker Lehr, representante del SES en México.

Lehr destacó que el SES ha superado las mil misiones en México desde su llegada al país, siendo el único país latinoamericano en el top 10.

Asimismo, con seis voluntarios desde 2017, Coahuila se posicionó entre los estados con más misiones recibidas por detrás de Ciudad de México, Colima y Puebla que han recibido siete.

También destacó que el 39 por ciento de las asesorías que se han dado en México han sido en el sector educativo, aunque también destacan la gastronomía, el servicio público, el turismo y el sector salud.

En Saltillo, con la cooperación del experto en geología Stefan Cramer, quien actualmente trabaja en el Cañón de San Lorenzo, se han recibido tres misiones por parte del SES.

Por su parte, Tatiana Pererva, directora de proyectos del SES en América Latina, destacó que el 37 por ciento de las misiones que se hicieron el año pasado en esta región se hicieron en México.

Nuestros clientes son las pequeñas y medianas empresas, pero también trabajamos con instituciones del sector educativo, de formación profesional, de promoción económica, con administraciones públicas y organizaciones sociales”, mencionó.

$!Expertos en geología, como Stefan Cramer, trabajan en el Cañón de San Lorenzo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA
Expertos en geología, como Stefan Cramer, trabajan en el Cañón de San Lorenzo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Los dirigentes del SES realizaron una exposición este martes en un centro comercial del norte de la ciudad a directivos de instituciones públicas y privadas para exponer las ventajas y logros del programa.

Por su parte, Zametzer destacó la cooperación internacional que se mantiene entre Alemania y México, así como los proyectos que se han hecho en Saltillo, particularmente en el Cañón de San Lorenzo.

Es muy especial para Alemania y México como el eje central de nuestra cooperación con México el medio ambiente y los recursos naturales. Lo más importante es que difundan estos valores con los jóvenes y sus familias para que sepan lo importante que es”, comentó.

Temas


Medio Ambiente
Seguridad

Localizaciones


Alemania
Coahuila
Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Transportistas acusaron que la situación ha disparado los tiempos de espera para cruzar en la frontera Piedras Negras-Eagle Pass.

Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

Las lesiones visibles en manos, como manchas o erupciones cutáneas, forman parte de las manifestaciones que pueden presentarse durante el avance de esta infección.

Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025
Registros nacionales muestran un incremento de desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años entre 2022 y 2024, reflejando mayores riesgos para la primera infancia en varias entidades del país.

Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024
true

Se puede decir ... Que la popularidad de Claudia sigue ‘alta’
Esteban Villegas y la inseguridad

Esteban Villegas y la inseguridad
true

Alista Samuel un florero naranja como candidato a la gubernatura de NL

true

Se puede decir... Que México al ‘garete’
Un niño monta en bicicleta por una calle dañada en el campamento de Al-Shati en la ciudad de Gaza.

¿Puede Donald Trump llevar la paz a Gaza?