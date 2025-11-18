Saltillo: Aprueban cambio de nombre a calle, se llamará ‘Luis Horacio Salinas Aguilera’

El cabildo de Saltillo aprobó el cambio de nombre del bulevar Eje 2 en la colonia Centro Metropolitano para pasar a llamarse “Luis Horacio Salinas Aguilera”.

En una sesión realizada el pasado 2 de octubre, se aprobó el acuerdo 146/23/25 en el que se evaluó el cambio de nomenclatura de la mencionada vialidad.

La misma conecta el Periférico Luis Echeverría con el Centro Metropolitano a espaldas de las instalaciones de la Delegación Saltillo Cruz Roja Mexicana y de la tienda Sodimac.

La propuesta fue aprobada por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico conformada por los regidores Eduardo Morelos, María del Mar Arroyo, Mario Mata, Amal Espere y Alejandra Mejorado, siendo esta última la única que votó en contra.

¿QUIÉN FUE LUIS HORACIO SALINAS?

Salinas Aguilera nació en la Ciudad de México en 1938 y desde joven se mudó a Saltillo para estudiar Agronomía en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A menos de cinco años de egresar fue su director aunque desde los 19 años de edad fue nombrado delegado agrario en Coahuila.