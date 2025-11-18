Saltillo: Aprueban cambio de nombre a calle, se llamará ‘Luis Horacio Salinas Aguilera’

    La vialidad conecta el Periférico Luis Echeverría con el Centro Metropolitano, cerca de la Cruz Roja y la tienda Sodimac. FOTO: GOOGLE MA´PS

La vialidad conecta al periférico LEA con el Centro Metropolitano a espaldas de la Cruz Roja y la tienda Sodimac

El cabildo de Saltillo aprobó el cambio de nombre del bulevar Eje 2 en la colonia Centro Metropolitano para pasar a llamarse “Luis Horacio Salinas Aguilera”.

En una sesión realizada el pasado 2 de octubre, se aprobó el acuerdo 146/23/25 en el que se evaluó el cambio de nomenclatura de la mencionada vialidad.

La misma conecta el Periférico Luis Echeverría con el Centro Metropolitano a espaldas de las instalaciones de la Delegación Saltillo Cruz Roja Mexicana y de la tienda Sodimac.

La propuesta fue aprobada por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico conformada por los regidores Eduardo Morelos, María del Mar Arroyo, Mario Mata, Amal Espere y Alejandra Mejorado, siendo esta última la única que votó en contra.

¿QUIÉN FUE LUIS HORACIO SALINAS?

Salinas Aguilera nació en la Ciudad de México en 1938 y desde joven se mudó a Saltillo para estudiar Agronomía en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A menos de cinco años de egresar fue su director aunque desde los 19 años de edad fue nombrado delegado agrario en Coahuila.

$!Luis Horacio Salinas Aguilera desarrolló una carrera política destacada: fue diputado federal, líder estatal del PRI y alcalde de Saltillo.
Luis Horacio Salinas Aguilera desarrolló una carrera política destacada: fue diputado federal, líder estatal del PRI y alcalde de Saltillo. FOTO: ARCHIVO

Fue a la edad de 22 años que se casó con Lupitina Valdés, con quien tuvo a los hijos Luis Horacio, Beatriz Liliana, Carlos Alberto, Mario Enrique, Raúl Gerardo y Lupitina quien falleció de pequeña.

También fungió como diputado federal, líder estatal del PRI y alcalde de Saltillo a los 34 años (en el periodo de 1973 a 1975). Junto con su hermano Enrique fundó una empresa avícola al norte de Saltillo.

A su vez estuvo inmerso en el sector inmobiliario y fundó El Diario de Coahuila. Falleció de un infarto a los 82 años el 9 de febrero del 2020. Recibió la Presea Saltillo 2022 en la categoría Post Mortem.

