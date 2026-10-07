Destinan 548.8 mdp a obras y servicios públicos en Monclova y Frontera

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    Destinan 548.8 mdp a obras y servicios públicos en Monclova y Frontera
    A nivel estatal, “En Equipo le Entramos” contempla más de 3 mil millones de pesos para los 38 municipios de Coahuila. CORTESÍA

Los recursos serán destinados a pavimentación, bacheo, recarpeteo, agua, drenaje, alumbrado, electrificación y rehabilitación de espacios públicos, entre otros trabajos

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha en la Región Centro el programa “En Equipo le Entramos”, mediante el cual se invertirán 548.8 millones de pesos en Monclova y Frontera para acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

Acompañado por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, y la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, el mandatario estatal informó que de este monto 427 millones de pesos corresponden a Monclova y 121.8 millones a Frontera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-equipo-le-entramos-con-940-mdp-en-el-sureste-de-coahuila-IL23939133

“Junto con nuestro amigo Carlos Villarreal, vamos a invertir 427 millones de pesos en Monclova con el gran programa de servicios públicos En Equipo le Entramos. Trabajando juntos seguimos avanzando pa’ delante a pasos de gigante”, señaló.

El programa contempla una inversión superior a 3 mil millones de pesos en los 38 municipios de Coahuila, con obras de pavimentación, agua potable, drenaje, embellecimiento de espacios públicos e infraestructura educativa, entre otras acciones.

Jiménez Salinas destacó que, a través del equipo Mejora, se mantiene un trabajo cercano con la población para identificar las necesidades de cada municipio y convertirlas en acciones concretas.

“Hoy estamos contentos porque seguimos cumpliendo compromisos. Nosotros ganamos gracias a la gente, y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo”, expresó.

El gobernador señaló que su administración, en coordinación con las alcaldesas y alcaldes, ha concentrado esfuerzos en seguridad, obras, salud y educación, y ahora se reforzarán los servicios públicos para mejorar las condiciones de las colonias, barrios y ejidos.

“Porque con los servicios públicos podemos mejorar nuestras colonias, barrios y ejidos y, con ello, mejoramos la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

Por su parte, Jorge Alberto Piñones Arzuaga, coordinador general de Mejora, explicó que se trabajó con las autoridades municipales y las distintas dependencias estatales para conocer las necesidades de cada localidad y definir las obras que serán ejecutadas.

En Monclova, los 427 millones de pesos serán destinados a acciones de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos, agua potable, drenaje, infraestructura educativa, empleo temporal y servicios primarios, entre otros rubros, informó el alcalde Carlos Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-equipo-le-entramos-llega-a-municipios-del-norte-de-coahuila-HO23964416

Mientras que en Frontera se ejercerán 121.8 millones de pesos para trabajos de bacheo, recarpeteo, pavimentación, alumbrado público, agua, drenaje y electrificación.

Pérez Cantú señaló que con estos recursos también se dará inicio al programa de bacheo en diversas calles del municipio.

Durante la gira de trabajo, Jiménez Salinas anunció además que en las próximas semanas se pondrá en marcha el programa más grande en la historia de Coahuila para la construcción de techumbres en escuelas.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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