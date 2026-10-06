‘En Equipo le Entramos’ llega a municipios del norte de Coahuila

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    ‘En Equipo le Entramos’ llega a municipios del norte de Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez señaló que las obras derivan de las necesidades planteadas directamente por las comunidades.

Acuña y Jiménez recibirán 230 millones de pesos para atender necesidades prioritarias de infraestructura y servicios públicos

ACUÑA, COAH.- El Gobierno de Coahuila destinará más de 3 mil millones de pesos durante 2026 y 2027 para atender necesidades prioritarias de infraestructura y servicios públicos en los 38 municipios, a través del programa “En Equipo le Entramos”, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Del monto total, 230 millones de pesos serán destinados a Acuña y Jiménez, en la Región Norte, para obras de infraestructura, agua potable, pavimentación y mejoramiento de espacios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-equipo-le-entramos-con-940-mdp-en-el-sureste-de-coahuila-IL23939133

En Acuña se invertirán 197 millones de pesos, entre los que destaca el recarpeteo integral del Libramiento Sur Poniente, con una meta de 49 mil 600 metros cuadrados.

“¡En Equipo Le Entramos con todo en Acuña! Con una inversión de 197 millones de pesos vamos a fortalecer los servicios públicos de este gran municipio fronterizo de Coahuila”, señaló el gobernador.

En Jiménez se aplicarán más de 32 millones de pesos en obras de agua potable, pavimentación, bacheo, recarpeteo, espacios públicos y techumbres escolares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-plantea-desde-coahuila-un-proyecto-generacional-para-mexico-BL23931321

De manera particular, se destinarán 5.2 millones de pesos al sistema de bombeo solar y filtración de agua de la Presa San Miguel, obra que beneficiará a 4 mil habitantes de San Carlos y comunidades cercanas.

“Arrancamos una obra de agua con bombeo solar y filtración en la presa San Miguel para beneficiar a 4 mil habitantes”, destacó Jiménez Salinas.

El mandatario señaló que las acciones derivan de las necesidades planteadas directamente por las comunidades y de la coordinación entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos.

$!“En Equipo le Entramos” busca mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios públicos: Manolo Jiménez.
“En Equipo le Entramos” busca mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios públicos: Manolo Jiménez. CORTESÍA

“La mejor manera de honrar la confianza de ustedes es cumpliendo. Por eso, trabajando en equipo Municipio y Estado, le seguimos cumpliendo a nuestra gente”, afirmó.

Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila, explicó que la estrategia fue construida con alcaldes, alcaldesas y dependencias estatales para atender las necesidades de cada municipio.

Los alcaldes Emilio de Hoyos y Claudia Maribel González Espinosa coincidieron en que la coordinación estatal permite ampliar las obras y atender prioridades de las familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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