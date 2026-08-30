Destinan más de 6 mdp a obras de infraestructura en Monclova
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Se pusieron en marcha dos proyectos de ampliación de la red de agua potable en el Fraccionamiento Francisco I. Madero
MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova informó que durante la semana se pusieron en marcha, entregaron y supervisaron diversas obras de infraestructura urbana, con una inversión superior a los 6 millones de pesos y en coordinación con el Gobierno de Coahuila.
Las acciones están orientadas principalmente al mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y vialidades en distintos sectores de la ciudad.
Entre los proyectos que iniciaron se encuentran dos obras de ampliación de la red de agua potable en la colonia Fraccionamiento Francisco I. Madero. Una se desarrolla sobre la calle Plan de Guadalupe, entre Hermanos Vázquez Gómez y Arturo Méndez, mientras que la segunda corresponde a la calle Francisco I. Madero, entre Juan Sarabia y Privada Francisco I. Madero.
También se entregaron dos obras de vialidad. En la colonia Estancias de San Juan Bautista concluyó el recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y María Curie. En la colonia 21 de Marzo se entregó la pavimentación de la calle 46, entre calle 3 y Pablo González.
De manera adicional, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances de cuatro proyectos que permanecen en proceso: la instalación de la red de agua potable en la calle Plan de Ayala, en la colonia San Francisco; la pavimentación de la calle Alberto Stone, en la colonia Los Reyes; la pavimentación de la calle Hidalgo, en la colonia José de las Fuentes, y la construcción de la red de drenaje en la calle Hidalgo, en la Zona Centro.
“Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos llevando las obras a donde más se necesitan y dando seguimiento para que cada proyecto avance y cumpla con su objetivo”, señaló el alcalde.
El Gobierno Municipal indicó que continuará trabajando en coordinación con la administración estatal para desarrollar proyectos de infraestructura y atender las necesidades de distintos sectores de Monclova.