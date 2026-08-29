Supervisa Alcalde rehabilitación del drenaje en la zona centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Para mejorar la infraestructura y evitar problemas en la red sanitaria, el Ayuntamiento de Monclova lleva a cabo la rehabilitación del drenaje en la calle Hidalgo, una de las principales vialidades de la zona centro, con una inversión superior a los 1.4 millones de pesos. El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido por el lugar para verificar los avances de esta obra, que forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y que busca mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en este importante sector de la ciudad.

El Edil señaló que se trata de una obra necesaria debido a las condiciones de la infraestructura existente, por lo que se decidió intervenir este tramo para mejorar el servicio y prevenir futuros problemas en la red de drenaje. Villarreal Pérez destacó que se mantiene el trabajo de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la zona centro, atendiendo de manera prioritaria las obras que son necesarias para mejorar los servicios públicos.

La calle Hidalgo es una de las vialidades importantes del primer cuadro de la ciudad, por lo que los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura sanitaria de este sector y brindar un mejor servicio a quienes viven, trabajan y transitan por la zona. La obra representa una inversión superior a los 1.4 millones de pesos y forma parte de las acciones contempladas dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Temas

Drenaje Inversiones megaobras

Localizaciones

Coahuila Monclova

