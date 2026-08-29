Supervisa Alcalde rehabilitación del drenaje en la zona centro de Monclova

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    Supervisa Alcalde rehabilitación del drenaje en la zona centro de Monclova
    Con una inversión de 1.4 millones de pesos, se lleva a cabo la rehabilitación de la red de drenaje en la calle Hidalgo. LIDIET MEXICANO

La obra se lleva a cabo con una inversión de 1.4 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- Para mejorar la infraestructura y evitar problemas en la red sanitaria, el Ayuntamiento de Monclova lleva a cabo la rehabilitación del drenaje en la calle Hidalgo, una de las principales vialidades de la zona centro, con una inversión superior a los 1.4 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido por el lugar para verificar los avances de esta obra, que forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y que busca mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en este importante sector de la ciudad.

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El Edil señaló que se trata de una obra necesaria debido a las condiciones de la infraestructura existente, por lo que se decidió intervenir este tramo para mejorar el servicio y prevenir futuros problemas en la red de drenaje.

Villarreal Pérez destacó que se mantiene el trabajo de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la zona centro, atendiendo de manera prioritaria las obras que son necesarias para mejorar los servicios públicos.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez recorrió constató los avances de la obra.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez recorrió constató los avances de la obra. LIDIET MEXICANO

La calle Hidalgo es una de las vialidades importantes del primer cuadro de la ciudad, por lo que los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura sanitaria de este sector y brindar un mejor servicio a quienes viven, trabajan y transitan por la zona.

La obra representa una inversión superior a los 1.4 millones de pesos y forma parte de las acciones contempladas dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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