Destraban paso de tráileres en Piedras Negras; reanudan cruces de vacíos

La medida permitió comenzar a liberar las unidades que permanecían detenidas en la frontera, principalmente en Eagle Pass, Texas, donde se reportaban más de 700 tractocamiones imposibilitados para regresar a territorio mexicano.

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.— Luego de varias horas de tensión y afectaciones al transporte de carga, autoridades aduaneras ordenaron este lunes la reanudación de las operaciones para el cruce de tráileres vacíos provenientes de Estados Unidos hacia México .

La restricción había comenzado el pasado 9 de septiembre y afectaba el ingreso de tráileres vacíos y unidades sin caja procedentes de Estados Unidos. Las condiciones establecidas en los permisos de operación impedían que los transportistas desviaran sus unidades hacia otros cruces fronterizos.

Ante las afectaciones, representantes del sector transportista y organismos empresariales solicitaron la intervención de las autoridades mexicanas para encontrar una solución al problema que comenzaba a impactar la cadena logística en la región fronteriza.

Elías Tarín, presidente del Consejo Binacional de Transportistas, informó que este lunes se llevó a cabo una reunión urgente con directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), luego de los llamados realizados por cámaras empresariales y representantes de la Industria Maquiladora.

PARTICIPAN AUTORIDADES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

En la reunión también participaron representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), del Consulado de México y de distintos sectores productivos, con el objetivo de evaluar las afectaciones provocadas por la suspensión del flujo de unidades.

Tras el encuentro, la ANAM emitió la instrucción para normalizar nuevamente las operaciones, con lo que los tractocamiones que permanecían detenidos en Eagle Pass comenzaron a retornar hacia México.

El movimiento se realizó de manera gradual, por lo que durante las primeras horas se esperaba que el tránsito recuperara paulatinamente sus niveles habituales.

La suspensión había generado preocupación entre los transportistas debido al número de unidades acumuladas y al impacto que la interrupción podía provocar en las operaciones de comercio exterior de la zona fronteriza.

Con la reanudación del cruce, el sector transportista espera que se normalice el movimiento de carga internacional entre ambos países y se reduzcan las afectaciones acumuladas durante los días que permaneció vigente la restricción.