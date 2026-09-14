Gabinete de Seguridad confirma cuatro detenidos tras operativo federal en Torreón
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Operativo federal en Torreón dejó cuatro detenidos y cateos en cuatro inmuebles, donde fueron aseguradas armas, dinero, joyas y dispositivos electrónicos
TORREÓN, COAH.- Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo federal desplegado en Torreón, en el que además se realizaron cateos en cuatro inmuebles y se aseguraron armas, dispositivos electrónicos, dinero, joyería y diversa documentación.
De acuerdo con la información obtenida a través de las redes sociales del gabinete de seguridad, en las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
Entre las personas detenidas se encuentran José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón; Martha “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal; así como José Feliciano “N” y Farid Ali “N”.
Como resultado de las diligencias, las autoridades federales aseguraron un arma corta, seis cargadores, una caja fuerte, nueve teléfonos celulares, siete relojes, cuatro tabletas y tres computadoras.
También fueron localizados cuatro pasaportes, un generador de claves, dinero en efectivo, joyería y documentos que quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las indagatorias y será la encargada de determinar su situación jurídica.
El despliegue federal había trascendido desde el fin de semana por la detención de exfuncionarios municipales; ahora, la información difundida por Gabinete de Seguridad confirma que el operativo dejó cuatro personas detenidas y cateos en igual número de propiedades en Torreón.