Gabinete de Seguridad confirma cuatro detenidos tras operativo federal en Torreón

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    Gabinete de Seguridad confirma cuatro detenidos tras operativo federal en Torreón
    Las autoridades aseguraron armas, teléfonos celulares, computadoras, dinero, joyería y documentación. CORTESÍA

Operativo federal en Torreón dejó cuatro detenidos y cateos en cuatro inmuebles, donde fueron aseguradas armas, dinero, joyas y dispositivos electrónicos

TORREÓN, COAH.- Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo federal desplegado en Torreón, en el que además se realizaron cateos en cuatro inmuebles y se aseguraron armas, dispositivos electrónicos, dinero, joyería y diversa documentación.

De acuerdo con la información obtenida a través de las redes sociales del gabinete de seguridad, en las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

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Entre las personas detenidas se encuentran José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón; Martha “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal; así como José Feliciano “N” y Farid Ali “N”.

Como resultado de las diligencias, las autoridades federales aseguraron un arma corta, seis cargadores, una caja fuerte, nueve teléfonos celulares, siete relojes, cuatro tabletas y tres computadoras.

$!Dinero en efectivo fue asegurado durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de Torreón.
Dinero en efectivo fue asegurado durante los cateos realizados en cuatro inmuebles de Torreón. cortesía

También fueron localizados cuatro pasaportes, un generador de claves, dinero en efectivo, joyería y documentos que quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las indagatorias y será la encargada de determinar su situación jurídica.

El despliegue federal había trascendido desde el fin de semana por la detención de exfuncionarios municipales; ahora, la información difundida por Gabinete de Seguridad confirma que el operativo dejó cuatro personas detenidas y cateos en igual número de propiedades en Torreón.

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