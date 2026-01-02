Detecta ASE irregularidades por 19 mdp al exalcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya

FRONTERA, COAH.- La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó presuntas irregularidades por un monto superior a 19 millones de pesos en la administración municipal de Frontera correspondiente al ejercicio fiscal 2024, periodo en el que fungió como alcalde Roberto Piña Amaya, militante del partido Morena.

Las observaciones son resultado de la fiscalización superior practicada a los informes de avance de gestión financiera del primero y segundo trimestre del año, así como de la revisión integral de la Cuenta Pública 2024, en la que se identificaron múltiples inconsistencias que no fueron solventadas dentro de los plazos legales.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova despierta: el 2025 marca un antes y un después en la ciudad

De acuerdo con los dictámenes emitidos por la ASE, durante el primer trimestre de 2024 se detectaron observaciones no solventadas por 904 mil 366 pesos, conforme a lo establecido en el artículo 51, fracción V, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila. Dichas irregularidades no fueron aclaradas oportunamente, lo que abre la posibilidad de promover responsabilidades administrativas.

Para el segundo trimestre, la auditoría identificada como ASE-07362-2024 arrojó 2 observaciones adicionales con irregularidades por 278 mil 906 pesos, acumulando más de 1.18 millones de pesos únicamente en los informes trimestrales que no lograron ser solventados.

No obstante, el mayor volumen de observaciones se concentró en la revisión de la Cuenta Pública 2024, donde la Auditoría Superior del Estado practicó una auditoría de Cumplimiento y otra de Cumplimiento en Inversión y Obra Pública. En este proceso se detectaron anomalías no solventadas por un monto total de 18 millones 33 mil 786 pesos.

En particular, la auditoría ASE-02106-2025 identificó 11 observaciones con presuntas irregularidades por un millón 915 mil pesos, mientras que la auditoría ASE-02482-2025 reveló 33 observaciones adicionales que concentran 16 millones 118 mil pesos. Estas últimas están relacionadas principalmente con deficiencias físicas y técnicas en obras públicas, así como con fallas en la correcta ejecución de los trabajos contratados.

El dictamen final de la ASE es categórico al señalar que la información financiera presentada por el Municipio de Frontera fue incompleta, especialmente en el rubro programático y adicional. Esta omisión impidió al órgano fiscalizador determinar si los programas fueron ejecutados conforme a los montos aprobados y si existió un diseño adecuado de planes, indicadores y mecanismos de evaluación.

Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila colocan a la administración municipal de Frontera bajo un escenario de escrutinio, al tiempo que abren la puerta a procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.