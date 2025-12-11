Frontera cierra el 2025 con inversión histórica de 307 mdp; Alcaldesa presenta su primer informe

/ 11 diciembre 2025
    Frontera cierra el 2025 con inversión histórica de 307 mdp; Alcaldesa presenta su primer informe
    Obras de infraestructura en Frontera permiten una circulación más ágil en vialidades clave como el Par Vial de la colonia Occidental. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La inversión se destinó a mejorar movilidad, pavimentación, agua potable, drenaje, seguridad y espacios públicos en todo el municipio

FRONTERA, COAH.- Con una visión de orden, crecimiento y cercanía ciudadana, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú presentó su primer informe de gobierno, donde subrayó que 2025 cerró con una inversión histórica de 307 millones de pesos, aplicada en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer infraestructura, movilidad, seguridad y servicios básicos en todo Frontera.

Desde el inicio de su administración —la primera encabezada por una mujer en Frontera— Pérez Cantú afirmó que su compromiso ha sido trabajar “con doble fuerza y doble disciplina” para dar resultados visibles. Esa determinación, aseguró, se refleja en el volumen de obra ejecutada durante este primer año.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú presentó su primer informe de gobierno ante autoridades y ciudadanos.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú presentó su primer informe de gobierno ante autoridades y ciudadanos. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Uno de los mayores avances se dio en movilidad, donde se concretaron proyectos considerados estratégicos para la dinámica diaria de miles de automovilistas. Entre ellos, la conclusión del Par Vial de la colonia Occidental, obra de 173.5 millones de pesos que hoy agiliza el tránsito hacia la zona industrial, y la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde se invirtieron 151 millones de pesos.

El programa de pavimentación también tuvo un avance significativo con la aplicación de más de 6 mil 400 metros cuadrados de nuevo pavimento en colonias como La Sierrita, Regidores, Nueva Occidental y Jesús García Corona. A esto se sumó un plan intensivo de recarpeteo que permitió rehabilitar casi 41 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en sectores prioritarios de la ciudad.

$!Trabajos de pavimentación y recarpeteo beneficiaron a miles de habitantes en colonias de alta circulación.
Trabajos de pavimentación y recarpeteo beneficiaron a miles de habitantes en colonias de alta circulación. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

En paralelo, los trabajos de bacheo recuperaron más de 13 mil 800 metros cuadrados en vialidades principales y colonias de alta circulación, beneficiando a más de 40 mil habitantes que diariamente se desplazan por estos tramos.

El fortalecimiento del sistema de agua potable y drenaje fue otro eje clave, con más de 11 millones de pesos destinados a modernizar líneas, sustituir tuberías y ampliar redes, además de obras adicionales realizadas junto a Simas Monclova-Frontera mediante una inversión conjunta superior a 10.5 millones de pesos.

$!Los Puntos Violeta instalados en tiendas OXXO brindan espacios seguros para mujeres en situación de riesgo.
Los Puntos Violeta instalados en tiendas OXXO brindan espacios seguros para mujeres en situación de riesgo. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

En materia de seguridad y bienestar, destacó la implementación del programa “Frontera se Ilumina con Rumbo”, mediante el cual se instalaron 3 mil 600 luminarias LED con una inversión mayor a 16 millones de pesos, así como el fortalecimiento de la Policía Violeta y la instalación de 41 Puntos Violeta en tiendas OXXO, espacios seguros para mujeres en situación de riesgo.

Al cierre de su mensaje, la alcaldesa sostuvo que este primer año sentó las bases de una etapa de crecimiento sostenido.“Frontera se construye con el corazón y en equipo. La grandeza de nuestro municipio la hacemos todas y todos”, afirmó, reiterando que su administración continuará trabajando con transparencia y rumbo claro para seguir transformando la ciudad.

