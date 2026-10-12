Detectan descargas clandestinas de agua e irregularidades en la avenida Panorámica de Ramos Arizpe

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    Detectan descargas clandestinas de agua e irregularidades en la avenida Panorámica de Ramos Arizpe
    Autoridades municipales detectaron descargas irregulares de aguas residuales y conexiones clandestinas durante una inspección en la avenida Panorámica. MANUEL RODRÍGUEZ
    Detectan descargas clandestinas de agua e irregularidades en la avenida Panorámica de Ramos Arizpe

Emas iniciará obras para solucionar filtraciones de agua y hundimientos en la zona

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (Emas) de Ramos Arizpe detectó descargas residuales irregulares y tomas clandestinas de agua potable en la avenida Panorámica. Las irregularidades se identificaron tras una inspección realizada por autoridades municipales a petición de vecinos del sector.

En el operativo de revisión participaron elementos de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Ecología y personal operativo de Emas. Durante el recorrido se localizaron escurrimientos directos de aguas residuales vertidos hacia la vía pública.

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Nicanor Aguirre Flores, gerente de Emas en Ramos Arizpe, explicó que se procedió a la cancelación del servicio debido a que no contaban con los permisos ni la conexión reglamentaria.

“Ya nos pusimos en contacto con el usuario, este, no tiene los permisos, este, no tiene el permiso correspondiente, no está conectado a alguna red, este ya se hizo una cancelación ahí de un servicio”, precisó el funcionario municipal.

Las autoridades asociaron estas descargas con los problemas de hundimientos y socavones registrados en el sector. Aguirre Flores señaló que el agua vertida se ha estado filtrando gradualmente hacia el subsuelo durante un par de años.

“Tenemos hundimientos. este ya tiene un par de años descargando a la calle, que eso hace que se vaya filtrando y va afectando también a sus vecinos, a los colindantes. Ya encontramos aquí dos domicilios con ese esa situación”, detalló Aguirre Flores.

Respecto a la infraestructura de agua potable, el gerente confirmó la presencia de conexiones no autorizadas en el área inspeccionada. Asimismo, indicó que el área jurídica de la empresa ya interviene en el caso.

“En la toma del agua potable se cancelaron las tomas clandestinas. Había unas tomas clandestinas... No hay no hay un ni un contrato de servicio ni un contrato de agua”, afirmó el titular de Emas.

Las áreas legales citaron a los responsables para regularizar su situación, mientras que las descargas permanecerán clausuradas. Emas informó que en las próximas semanas iniciará una obra de infraestructura en la avenida Panorámica para reparar el daño en el suelo.

“Es por indicación de nuestro alcalde, licenciado Tomás Gutiérrez, seguimos trabajando en diferentes colonias, este, con temas de drenaje, con temas de fugas, todo, todo esto para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y una mejor calidad de vida”, concluyó Aguirre Flores.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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